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零糖零卡、趣喝趣笑 微笑趣泡倡导健康生活方式

黄盛
2022年07月05日09:28 | 来源：人民网
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当下随着大众消费者对健康生活方式愈加重视，越来越多的时尚潮流聚焦在健康赛道，健康消费市场正在高速增长。业内人士表示，对健康生活方式的追求有着不同形式的体现：一方面，消费者注重健康饮食，享受美味同时也更注重控糖、低卡等成分健康需求；另一方面，消费者也在寻求健康情绪，并更青睐能够带来正向情绪价值的品牌。

bubly微笑趣泡（以下简称“微笑趣泡”）为满足消费者健康生活方式诉求，以好喝清爽、零糖零卡零脂的气泡水饮品响应健康饮食期待，更以“微笑”为品牌基因，通过“趣喝趣笑”的品牌理念传递情绪正能量。

据尼尔森IQ《2021年Z世代食品饮料消费洞察报告》显示，Z世代在食品饮料消费上的价值主张中，“健康的”价值主张排名第一。

业内人士认为，吃喝始终是诉诸味觉和嗅觉的感官享受，消费者在选择零糖零卡零脂的气泡水时，对口味口感也有着高要求。

微笑趣泡作为百事在中国布局的气泡水产品，主要针对喜爱气泡口感同时关注饮料成分的年轻人，截至目前共推出了白桃味、百香果味、蜜柚味、草莓味与苹果味五款口味，满足消费者对“零糖”与“好喝”的要求。

据了解，微笑趣泡五款口味均经过百事亚洲研发中心精心甄选——基于其对中国消费者口味喜好的深入研究，结合消费者数据，不断改良产品口味配方，为消费者提供多一种全新的饮品选择。

此外，据《2022国民健康洞察报告》数据显示，“情绪问题”从23个健康困扰中脱颖而出，成为六万多用户的头等困扰。在此背景下，能够为消费者带来正向情绪价值的品牌变得尤为突出。

微笑趣泡还将“微笑力量”融入包装：彩虹色系包装缤纷明丽，包装细节富含微笑元素，以高饱和度色彩搭配和俏皮的微笑符号，营造微笑氛围，击中年轻消费者的情绪诉求。微笑趣泡将抽象的乐观精神具象化，以直观简明的微笑符号，让年轻消费者感受到愉悦与治愈。

(责编：杨曦、高雷)

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