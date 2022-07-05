人民网北京7月5日电 （王绍绍）4日，由中国科学技术协会和中国石化共同举办的“拥抱‘双碳’ 共赢未来”地热科普公益展在中国科技馆二层临展厅开幕。本次展览是我国首个地热科普展，展览通过地热公益科普，引导公众了解“低碳”发展、践行“低碳”生活，助力我国实现“双碳”目标。

中国科学技术协会党组成员、书记处书记兼中国科技馆馆长殷皓在致辞中表示，希望以此次地热展为契机，向公众展示我国地热能产业创新成就、宣传地热能研发领域杰出科学家事迹，鼓励公众践行“低碳”生活方式，让地热能更好地服务民生、服务发展。

“地热能开发利用正当其时、大有可为。”国家能源局总工程师向海平表示，去年，国家能源局联合有关部门印发的相关文件明确提到，到2025年地热能供暖面积相较2020年增长50%，到2035年，地热能供暖面积比2025年再翻一番。希望能借此地热科普展等更多形式，向全社会广泛宣传地热能、新能源，营造全社会参与低碳发展的良好氛围，助力绿色低碳实现系统化、社会化、全民化，为生态文明建设、“双碳”目标实现贡献力量。

“中国石化始终致力于为社会提供优质服务和清洁产品。中国石化将主动拥抱绿色变革，积极推进化石能源洁净化、洁净能源规模化、生产过程低碳化，持续做强做优做大地热产业，持续做好地热知识普及，为我国地热产业高质量发展贡献中国石化力量。”中国石化股份公司高级副总裁刘宏斌说。

据了解，地热能是来自地球内部的一种可再生能源，可用于发电、供暖、农业利用和工业利用等多种领域，开发利用地热能对调整能源结构、节能减排具有重要意义。据国家地热能中心初步统计，近10年来，我国水热型地热能直接利用以年均10%的速度增长，截至2020年底，我国地热能供暖面积累计达到约13.9亿平方米，折合年替代标煤3710万吨。

中国石化方面表示，其多年来不断推动地热能规模化、效益化发展，创新形成以地热勘探技术、钻井技术、自动化控制技术、梯级利用技术、回灌技术、清洁能源集成技术为一体的六大核心技术体系。目前，中国石化拥有1个地热重点实验室，50余项技术专利。依托于技术发展，中国石化已累计建成清洁供暖能力8000万平方米，地热业务遍布全国9个省市的50余个城市，成为国内最大的中深层地热能开发利用企业，公司雄县地热能开发案例被国际可再生能源机构列入全球推广项目名录。

据悉，本次展览的展厅围绕地热能产生原理、地热能应用领域、地热能开发利用未来前景，设置“地心热涌”“产业热浪”“低碳热潮”三个展区。公众可以现场参观地球内部结构、地热能量来源、供暖、温泉等多个实景展示区，并通过最新的多媒体和VR技术手段等进行互动体验展示，全方位了解地热知识和产业发展。此外，展览还着重展示为我国地热事业做出贡献的著名科学家，进一步弘扬科学家精神。本次展览作为2023年世界地热大会的重要预热活动，展出时间持续至2022年11月中旬。

(责编：杨曦、高雷)