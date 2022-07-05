原标题：国家开发银行上半年534亿元贷款支持水利建设

今年以来，国家开发银行认真贯彻党中央、国务院决策部署，立足职能定位，聚焦主责主业，加大力度支持水利基础设施建设，上半年发放水利贷款534亿元，保持了水利信贷投放持续稳定增长，支持了安徽引江济淮、新疆阿尔塔什水利枢纽工程等重大水利工程，扎实服务扩大有效投资，为稳定宏观经济大盘作出积极贡献。其中，5月以来开发银行加快贷款投放，5月和6月共发放贷款264亿元，占上半年发放量的近50%。进入汛期以来，开发银行支持的广西大藤峡水利枢纽等一批水利工程在各地防汛抗洪、保护人民群众生命财产安全中正发挥着重要作用。

据介绍，今年上半年，开发银行加强与水利部的银政合作，双方召开高层联席会议，签署《开发性金融支持“十四五”水安全保障 推动水利高质量发展合作协议》。双方还联合发布《关于加大开发性金融支持力度 提升水安全保障能力的指导意见》，并共同召开开发性金融支持水利基础设施建设工作推进会，推动开发银行各分行加强模式创新，加快贷款投放，为各地加大水利投资建设提供有力保障，在金融机构中起到了示范引领作用。

今年以来，开发银行聚焦重大水利工程，针对2022年重点推进前期工作的55项重大水利工程和6个新建灌区项目，会同水利部做好融资需求摸底，按照“项目化、清单化、责任化”逐一对接，对条件成熟项目加快评审、应贷尽贷，力争对有融资需求的重大水利工程实现融资“全覆盖”。截至6月末，开发银行为已开工建设且有融资需求的136项重大水利工程中的89项提供了融资支持，支持了江西赣抚尾闾综合整治项目、福建漳州九龙江调水工程、陕西东庄水利枢纽工程、广西大藤峡水利枢纽、云南滇中引水、陕西引汉济渭、内蒙古引绰济辽等重大工程建设。

水利项目具有公益性强、投资规模大、建设工期长、回报周期长等特点。开发银行发挥中长期投融资主力银行作用，加大信贷优惠倾斜力度，设立专项贷款，在水利项目授信准入、贷款规模、贷款期限、贷款利率、绿色通道等方面给予差异化支持政策。其中，在贷款期限方面，国家重大水利工程最长可达45年，其他水利项目最长可达35-40年；在资本金比例方面，水利项目一般执行最低要求20%，对符合条件的社会民生补短板水利基础设施项目，可再下调不超过5个百分点。

下一步，开发银行将更好发挥水利融资主力银行作用，用好新增水利信贷规模，加快贷款投放，切实形成有效投资。同时，主动与水利部和地方政府对接，为应对洪涝灾害和灾后重建提供积极支持，服务防洪基础设施等水利薄弱环节建设，助力提升国家水安全保障能力。

(责编：曹淼、李源)