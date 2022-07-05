近日，广发银行发布2021社会责任（ESG）报告。报告指出，该行坚持把支持“双碳”纳入“十四五”规划战略布局，出台支持“碳达峰、碳中和”绿色金融行动方案，加强绿色金融服务创新，绿色供应链融资、绿色债券等产品多点突破，绿色信贷余额增幅达50%。

广发银行相关负责人表示，该行将绿色金融发展作为一项长期性、系统性工作，强化顶层设计，完善体系建设，把绿色金融纳入全行“十四五”发展规划及落实党中央决策部署重点任务体系，从战略高度高质量贯彻落实中央关于绿色发展的系列重大决策部署。

全面系统推进绿色金融发展。按照中国人寿集团相关工作部署，围绕如何更好实现“十四五”时期发展目标，广发银行按照《中国人寿“十四五”绿色专项规划》制定银行板块重点任务及落实举措，聚焦完善组织发展体系、产品服务体系、风险管理体系、资源保障体系“四大体系”建设，提出加大绿色产业投融资支持力度、持续优化信贷业务结构、完善绿色金融产品体系、完善环境与社会风险管理体系、加强政策支撑及机制保障五项重点任务，并细分25项具体工作举措及里程碑成果，对广发银行“十四五”时期绿色金融发展目标和实施路径进行了全景式描述。

稳妥有序加大绿色金融布局。广发银行以服务实体经济为初心，推动绿色金融产品创新，以精准高效的服务助推经济高质量发展，积极践行社会责任，持续为绿色、低碳、循环经济发展贡献金融力量。2022年上半年，广发银行在绿色金融实践中打出“组合拳”， “中燃投资有限公司2022年度第一期绿色应收账款债权融资计划”“广东省广业环保产业集团有限公司2022年度第一期绿色债权融资计划”等项目相继落地，标志着广发银行深化绿色金融产品与服务创新取得的重要成果。2022年5月，广发银行上海分行与上海环境能源交易所股份有限公司、上海质量管理科学研究院围绕碳排放权交易市场建设，增强碳金融服务功能，签订碳管理体系专项金融支持合作协议，为相关企业提供专项金融支持。广发银行以绿色金融为“纽带”，服务国家战略与支持实体经济。

深化绿色金融服务场景建设，创新提供绿色领域“商行+投行”服务。2022年4月，成功落地国寿科创基金投贷联动业务，为广东高景太阳能科技有限公司170亿元光伏大硅片项目提供投贷联动综合金融支持。2022年5月，广发南网电网联名信用卡上线，实现用户电费充值、查询、充电桩业务等一站式综合服务。

该负责人表示，下一步，广发银行将深挖绿色金融内涵，丰富绿色金融场景，持续增强发展内生动力，努力与社会各界携手并进，为更好地满足多样化、多层次的绿色金融需求，促进社会经济绿色可持续发展贡献力量。

(责编：曹淼、李源)