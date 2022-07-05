近日，中铝集团发布2021企业社会责任报告和降碳报告，公布了当期集团绿色运营绩效。报告显示，2021年集团万元产值能耗同比降低26%、温室气体排放量同比减少254万吨、低碳铝占比40.36%、新能源用电占比 47%，低碳铝和新能源用电占比两个指标在国内铝行业中排名第一。

据悉，这是中铝集团发布的第17份社会责任报告和第7份降碳报告，也是自2021年6月中铝集团发布“碳达峰碳中和行动方案”后，首次在绿色可持续发展领域系统披露相关业绩。

2021年，中铝集团深入践行绿色发展理念，明确“双碳”目标，提出了以全面绿色转型为引领，以低碳技术的突破为支撑，以产业结构升级和能源结构转换为抓手，坚定不移地走生态优先、绿色低碳的高质量发展之路。

根据报告，中铝集团全面落实国家“节能、清洁、安全”的能源战略方针，不断加强环境管理，探索中铝特色的碳排放管理体制——统一管理、统一核算、统一开发和统一交易的碳排放“四统一”集中管控模式。2021年，中铝集团制修订了6项生态环境保护管理制度，出台了《“十四五”生态环境保护专项规划》，编制了《中国铝业集团有限公司“碳达峰碳中和”专业规划》，发布《碳达峰碳中和行动方案》。集团还积极推进环保精准管理体系(CAE管理体系)建设，优化CAE 管理体系考评流程和方法，建立长效机制，提升环境保护管理能力。2021年，中铝集团将环境隐患治理和污染物减排项目纳入年度投资计划，建设项目环保投入总计13.64 亿元。

报告指出，中铝集团大力推行资源绿色开发，践行绿色生产，实施绿色办公，从源头抓好生态环境保护。2021年，中铝集团万元产值综合能耗(2020年价)为0.9543吨标煤/万元，工业产值节能量达到25.8万吨标煤；主要产品能耗持续降低，超额完成国资委下达的任期节能考核目标；新增矿山复垦面积35228亩，1座矿山入选全国绿色矿山名录。

此外，在推进绿色低碳冶炼技术攻关的基础上，中铝集团调整用能结构，发展环保产业，不断优化产业布局。在既有项目运营过程中，采用国内先进节能减排技术替代高耗能高污染技术，强化能源管理实现系统性节能降耗。在新项目投资开发过程中，根据中铝集团“十四五”规划纲要，优化产业和能源结构，有序推进电解铝产能向清洁能源丰富、环境容量大的地区转移，持续推进云南、广西等绿色清洁能源铝基地建设。报告期内，中铝集团四大特征污染物排放量均实现降低，二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮排放量同比分别下降11.1%、13.5%、16.1%、4.0%。（王仁宏）

(责编：王仁宏、高雷)