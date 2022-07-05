人民网北京7月5日电 （记者申佳平）第五届数字中国建设峰会新闻发布会于今日举行。国家发展改革委创新和高技术发展司副司长、一级巡视员孙伟在会上透露，《关于构建数据基础制度 更好发挥数据要素作用的意见》目前已经中央深改委第二十六次会议审议通过，下一步国家发展改革委将加快推动文件印发实施，进一步促进数据要素高效合规流通使用，赋能实体经济发展。

孙伟介绍，近年来，国家发展改革委大力推进数字化转型，取得了一系列积极成效。一是制造业数字化转型持续深化。2021年，我国工业互联网融合应用拓展至45个国民经济大类，产业规模超过1万亿元。企业“上云用数赋智”水平不断提升，推动相关制造业企业成本降低17.6%、营收增加22.6%。二是服务业数字化水平显著提升。我国电子商务、移动支付规模全球领先，网约车、网上外卖、远程医疗等市场规模不断扩大，2021年，电子商务从业人员规模已超过6000万。三是农业数字化转型稳步推进。2021年，农业生产智能化水平显著提升，农作物耕种收综合机械化率超72%，农村网络零售额达到2.1万亿元，同比增长11.3%，“定制农业”“云农场”等新业态、新模式方兴未艾。

孙伟指出，下一步将继续深入推进数字经济高质量发展，重点开展以下三方面工作。

一是抓紧制定数字化转型指导意见。加快推动《“十四五”数字经济发展规划》重点任务落实，细化政策举措，研究出台推进数字化转型发展相关指导意见，提出数字化转型发展目标、重点任务和政策保障。

二是推动实施数字化转型行动，深入开展数字化转型伙伴行动，推进数字化转型促进中心建设，加大数字化转型支撑服务生态培育力度，增强面向中小微企业、行业和区域的数字化转型服务能力。

三是加快完善基础制度保障。数字化转型离不开数据要素支撑，按照党中央、国务院决策部署，国家发展改革委牵头研究制定《关于构建数据基础制度 更好发挥数据要素作用的意见》，加快建立健全数据基础性制度。目前，文件已经中央深改委第二十六次会议审议通过，下一步将加快推动文件印发实施，进一步促进数据要素高效合规流通使用，赋能实体经济发展。

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