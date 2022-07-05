人民网北京7月5日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，货运保通保畅、稳住经济大盘。今年1月至6月，铁路货运交出亮眼成绩单——国家铁路货物发送量持续保持高位运行，累计发送19.46亿吨，同比增加1.02亿吨、增长5.5%；国家铁路日均装车完成17.8万车，同比增加1万车、增长5.9%，为服务经济社会平稳健康发展大局提供了强有力的运输支撑。

今年以来，国铁集团坚决做好物流保通保畅工作的部署要求，充分发挥铁路在综合交通运输体系中的骨干作用，积极服务经济社会发展大局，高效统筹疫情防控和铁路运输，充分彰显了国铁企业的责任担当。

聚焦“四保”目标任务，国铁集团深入开展货运增运增收大会战攻坚战，充分发挥全国铁路“一张网”和集中统一调度指挥的优势，统筹运用线路、机车、车辆资源，充分运用配合防疫部分客车停开释放出的运输能力，最大限度扩充铁路货运能力，货物发送量、装卸车数、集装箱装车量、货运周转量等多项指标屡创历史新高。

国铁集团坚持靠前服务、主动对接，对关系国计民生的电煤、粮食、化肥等重点物资实行精准保供，重点物资运输畅通高效。

——“充分满足、应装尽装”，电煤运输保障有力。铁路部门持续开展电煤保供行动，用好北煤南运、西煤东运主要通道能力，加大陕西、山西、内蒙古、新疆等主产区煤炭外运力度，浩吉、唐包、瓦日铁路煤炭运量同比分别增长49.5%、13.6%、25.6%。针对部分地区电煤供应紧张情况，国铁集团先后下达15批电煤保供调度令，对13省270余家电厂实行精准保供，解燃“煤”之急。1月至6月，国家铁路发送煤炭10.4亿吨，同比增长7.9%，其中电煤6.9亿吨、同比增长9.1%。

——强化两端接驳，确保快速送达。国铁集团与地方政府和重点企业加强沟通协调，动态掌握运输需求，精心制订物流方案，科学调配运力，开辟绿色通道，对重点物资实行优先装车、优先挂运、优先卸车，全力保障物流畅通和人民群众生产生活急需。1月至6月，国家铁路发送粮食、化肥等涉农物资8826万吨，同比增长15.9%。在严峻复杂的疫情形势下，铁路部门进一步强化使命担当，高效完成援港、援沪、援吉运输任务，采用定制专列、高铁快运及行李车等运输方式，将防疫、生活物资及时运抵重点城市，有效缓解了供应紧张局面。

国铁集团加强中欧班列和西部陆海新通道班列运输组织，国际联运稳中有进，助力高质量共建“一带一路”。

——中欧班列开行数量和质量稳步提升。国铁集团发挥中欧班列战略通道作用，统筹用好西、中、东通道能力，积极推进阿拉山口、二连浩特、满洲里等口岸扩能改造，用好95306“数字口岸”系统，与沿线各国铁路部门加强合作，开辟跨越里海、黑海经罗马尼亚进入欧洲的南线新径路，实现中欧班列稳定开行。1月至6月，中欧班列累计开行7473列、发送72万标准箱，同比分别增长2%、2.6%，综合重箱率达98%。

——西部陆海新通道海铁联运集装箱班列运量实现强劲增长。上半年，西部陆海新通道海铁联运集装箱班列累计发送货物37.9万标准箱，同比增长33.4%，班列图定线路由9条增至12条。国铁集团充分发挥西部陆海新通道班列运输协调委员会作用，加快基础设施和智能化建设，不断提升班列运输效率和开行质量，为促进国内国际双循环注入强劲动力。

国铁集团持续推进货运服务提质增效，努力在深化货运组织改革上取得新成效。

——积极推动“公转铁”运输，大力发展多式联运。国铁集团对标中央碳达峰、碳中和目标要求，加快发展集装箱海铁联运，紧密衔接公路、海运、内河等交通运输方式，提升综合运输服务能力；完善敞顶箱集疏运体系、扩大办理站覆盖范围、探索建设自动化集装箱场站，加快多种运输方式融合发展步伐。1月至6月，国家铁路集装箱日均装车41702车，同比增长19.9%；铁水联运完成569万标准箱，同比增长31.1%。

——铁路95306平台稳定运行，铁路货运便利化程度和货主体验大幅提升。国铁集团继成功打造全球最大的铁路客票实时交易系统12306之后，于2021年对铁路货运电子商务平台进行整体升级改版，铁路货运服务实现重大变革，铁路货运业务完成数字化转型。半年多来，铁路95306平台累计网上办理货运业务2500万单，涉及货物19亿吨。

(责编：王连香、高雷)