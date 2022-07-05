人民网北京7月5日电 （记者余璐）“6月全国平均降水量112.1毫米，较常年同期偏多9.1%；全国平均气温21.3℃，较常年同期偏高0.9℃，为1961年以来同期最高。”在中国气象局今天举行的新闻发布会上，国家气象中心副主任方翔如是说。

方翔介绍，6月13日至26日，我国华北中南部、黄淮、江淮、江汉等地出现今年首次区域性高温天气过程，覆盖国土面积达363.6万平方公里，影响人口超过6亿。此次高温天气过程覆盖面积广、持续时间长且具有极端性，河南、陕西、甘肃、宁夏、山西、山东、江苏、安徽等地气温为历史同期最高。6月24日河南焦作最高气温达43.3℃，6月25日河北灵寿达44.2℃。

造成此次高温天气的主要原因是什么？方翔分析道，我国北方大部地区处于强大的暖性高压系统控制，盛行下沉气流，一方面造成下沉增温，另一方面有利于出现晴空辐射增温，加之大气干燥，白天地面受太阳辐射影响，升温迅速。此环流形势稳定维持，导致北方地区出现持续性高温天气。此外，偏西气流在太行山东麓下沉增温，对河北、河南等地的极端高温天气也有重要作用。

未来一段时间，部分地区高温天气将持续。7月5日至11日，新疆南疆盆地、内蒙古西部、甘肃、宁夏、陕西关中平原、河北南部、河南等地将出现高温天气，日最高气温35℃至38℃，局地40℃左右，高温日数一般有4至6天。7月8日起，四川盆地东部、江汉、江淮、江南、华南等地将出现持续性高温天气，日最高气温一般有35℃至38℃。

预计7月，除华南、西南地区东南部、华东南部局部气温较常年同期偏低外，全国其余地区气温接近常年同期到偏高。方翔提醒，盛夏酷暑期间，公众要尽可能避免高温时段户外活动或作业，做好防暑降温措施，及时补充水分，同时注意野外用火安全。

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