记者 杨阳腾 刘畅 余健 谢瑶

疫情的反复对消费者的消费意愿造成不同程度影响。面对这种情况，各地根据自身实际情况，积极推出促消费举措，通过营造特色消费场景、发放消费券等形式，鼓励消费。

政策发力提振信心

湖南省近日出台《关于进一步促进消费持续恢复的若干措施》，为促进汽车、餐饮、住房消费再推出15条举措，多项政策协同撬动消费市场。措施提出，鼓励汽车消费；鼓励租赁车辆优先选用新能源汽车，对符合要求的乘用车减半征收车辆购置税。在位于长沙的湖南永通华迪销售服务厅，展厅经理谢华介绍，目前，这家新能源汽车4S店已接到订单315台，新车交付排到了下个月。

在四川省成都市交子大道举办的“仲夏出鞘”沙滩集市派对让这个城市慢行空间变得热闹起来。部分街沿被铺上了细沙，太阳伞、棕榈树、沙滩椅……夜幕降临，天府双塔和交子之环灯光秀让夜间经济充满活力。作为西南生活中心和西部消费中心，成都市着眼营造安心舒适的消费环境，针对不同时期的消费特点，有的放矢地出台不同的消费刺激政策。6月21日，成都发布《增强发展韧性稳住经济增长若干政策措施》提出，在落实“促进消费恢复发展”的基础上，“结合自身实际、聚焦城市消费特点，细化政策举措”。新消费场景不断涌现，不同形式的创新激活了这座城市的消费热情。

特色活动活跃市场

年轻时尚的品牌快闪、创意十足的“塞小萌”文创、别具特色的青城·廿四院……夜幕降临，华灯初上，在内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区“塞上老街音乐美食季”活动现场，人头攒动，热闹非凡，精彩纷呈的活动吸引人们纷纷停下了脚步。“据估算，‘塞上老街音乐美食季’活动每天客流量平均可达2万人次，活动区块的每天营业额平均在30万元左右。活动将从6月份持续到9月份，有望激活当地文旅消费新动能。”内蒙古天睿文化发展有限责任公司负责人杨帆说。

同样如火如荼的还有正在开展的包头市青山区2022年“约惠鹿城·礼享够购”系列促消费活动。据介绍，该促消费活动涵盖汽车、超市、家电等领域。截至目前，活动已销售汽车400多辆，带动消费7000多万元。“我们希望通过系列促消费措施，培育新的消费热点，激发消费潜能，提升消费市场活跃度，帮助企业找市场，让百姓得实惠。”包头市青山区商务局局长李海峰说。

6月25日，湖南省常德市整合全市优质文旅资源走进长沙启动“湖南人游常德（长沙站）”活动，集中推介了浪漫休闲游、文化研学游、红韵传承游、快乐亲子游、生态山水游、奋进工业游等六大精品旅游线路和百万元促销奖励政策；发布“诗画常德”文旅消费一卡通，游客只需花费198元即可享受所有加盟景区限次或者不限次免门票以及加盟商户的优惠折扣。常德、湘西还将联合开展“常德湘西一家亲”活动，激发两地文旅消费潜力，向国内旅行社和游客发出“硬核”邀约。

深圳通过各项举措激活了消费市场的一池春水。在南山区，欢乐海岸创意商圈流光溢彩，游人如织。这里汇聚休闲餐饮、文化娱乐各色商家，成为市民休闲放松、享受生活的首选之地；在龙华区，红山六九七九24小时开放式购物街区是深圳市民的“老朋友”。这里将文化消费和休闲购物消费相结合，常年上演精彩纷呈的文化活动。走进购物街区的深圳市友谊书城有限公司旗下的覔书店（红山店），可以感受到“城市家庭大书房”的氛围。据友谊书城财务经理童琴介绍，今年1月份至5月份，仅这一处门店销售额就超过189万元。

消费券点燃热情

6月22日，成都“520”消费券促消费活动（第一阶段）公布了“成绩单”：核销率达到94.27%。这意味着，成都每发放10张消费券，就有超过9张被使用。从供给端看，近2万个成功报名的市场主体涉及线下门店3.2万余个，其中零售门店占比达66.76%，餐饮门店占比30.62%。

成都本土茶饮连锁品牌茶百道武侯区航利中心店店长杨苗告诉记者，店内饮品大多定价在14元至17元区间，使用消费券抵扣后，价格大约为6.7折。“活动期间，我们店核销了近1万元消费券，客人多了，生意也更好了。”杨苗说。

消费券拉动消费的作用在内蒙古同样显著。截至6月21日，内蒙古全区围绕商超、百货、餐饮、家电、成品油等重点领域，共发放消费券1.78亿元，承兑1.22亿元，拉动消费7.68亿元。与此同时，当地积极开展汽车展销活动、发放汽车消费券（或补贴券）等工作。今年上半年，内蒙古各盟市通过组织车展促进汽车销售4679辆，销售额6.4亿元；发放汽车消费券（或补贴券）1783万元，促进汽车销售9000余辆，拉动汽车消费约15亿元。

自4月份以来，深圳陆续发放了系列线上“红包”，大力促进“指尖”消费和到店消费融合。传统消费的数字化转型带来更佳体验，促进线下消费回补，形成需求牵引供给的良好态势。

在深圳罗湖区，3000万元消费活动涵盖全区家装家电、零售、酒店和餐饮等行业超1000户商家，共撬动1亿元社会资源，形成“五一”购物热潮，拉动社会消费品零售额增加近4亿元。“我们参与的满减红包包括满3000元减300元、满5000元减500元、满8000元减800元等活动。”4月份刚在罗湖区开业的华为全屋智能授权体验店店长何育培表示，每天都有客户使用消费券，活动在促进消费方面有不错的效果。尤其是“五一”期间，不少市民来店询问消费券是否可以参加满减，在得到肯定的回答后，不少处于观望状态的消费者，也纷纷下单订购。

内蒙古农业大学教授盖志毅建议，在开展各类促消费活动过程当中，可充分运用大数据分析手段，通过消费群体分层，精准推送相应的惠民服务。与此同时，深入挖掘潜在的消费群体，有针对性地提振其消费信心。

(责编：申佳平、陈键)