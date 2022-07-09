记者 祝惠春

8月1日起，期货和衍生品法将施行。近期，为提升上市公司风险管理意识和能力，相关部门紧锣密鼓做好培训，引导上市公司合规有序参与期货市场。

据不完全统计，今年以来A股上市公司涉及拟参与期货交易的资金合计超550亿元。上市公司参与期货市场方式呈现场内场外协同、期货期权并进、产业上下游联动等多元化发展态势。

风险管理功能凸显

当前，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。同时，受疫情反复、美联储加息等多重因素影响，大宗商品市场波动加剧，企业发展面临的不确定性增加。

“应对不确定性，上市公司需提升抗风险能力。”深交所副总经理李鸣钟表示。2020年10月，国务院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》，此后各地陆续出台了支持资本市场发展、提高上市公司质量的专项文件。上述很多文件都提到，引导上市公司聚焦主业合理审慎利用期货市场，进行风险管理。

北京工商大学证券期货研究所所长胡俞越表示，上市公司可借助期货市场价格趋势和市场需求，提升生产的科学性和计划性，也可以利用期货市场来锁定原材料的采购成本和产品的销售价格，实现预期利润。此外，期货市场还可以用来规避外汇和利率波动的风险，帮助企业建立新型业务模式。

在外部不确定性因素交织叠加时，期货市场的风险管理功能受到更多企业关注，“避风港”和“指南针”作用日益凸显。数据显示，目前深市2647家上市公司中，近七成为制造业企业，四分之一的公司海外业务收入占比超过20%。这些公司商品进出口量、流通量很大，受大宗商品价格、汇率波动等因素的影响较大。李鸣钟表示，利用期货市场进行套期保值逐渐成为市场共识，越来越多的公司开始利用期货及衍生品工具，应对原料价格上涨、库存品贬值、产成品跌价、汇率波动等方面的风险。

一方面，上市公司积极探索融合套期保值和基差贸易，通过在场内开展套期保值业务，对冲价格波动风险；另一方面，通过期货期权组合策略，进一步优化企业套期保值方案，节约资金成本、增加经营利润，提升抗风险能力。此外，还有多家上市公司发挥产业链优势，借助场内期货工具开展合作套保，为中小企业客户提供风险管理方案，提高了产业链上下游客户黏性，促进供应链协同稳定发展。

郑商所副总经理王晓明表示，经过30多年发展，我国期货市场已具备服务实体经济的规模和能力，为上市公司管理生产经营风险提供了丰富的期货和衍生品工具。

保供稳价法律护航

今年4月20日，全国人大常委会表决通过《中华人民共和国期货和衍生品法》。期货和衍生品法就促进期货市场功能发挥作出了系列制度安排，并提出“国家支持期货市场健康发展，发挥发现价格、管理风险、配置资源的功能”。期货和衍生品法明确鼓励实体企业利用期货市场从事套期保值等风险管理活动，明确允许企业申请套期保值持仓限额豁免，这是在构建新发展格局背景下，保障我国产业链供应链安全，维护国民经济稳定运行作出的重大制度安排。

“期货市场形成的价格真实地反映了经济运行的供求关系。”中国农业大学教授常清表示，大宗商品价格尤其是价格指数，对企业来说非常重要，利用好这一指标，可以判断经济波动的周期变化，进而提高经营管理能力。

胡俞越表示，当今世界正处于百年未有之大变局，国际大宗商品市场连续出现极端行情，做好初级商品保供稳价，已成为当前以及今后很长一段时间内，我国加速构建新发展格局的一项重要工作。

从全球范围来看，世界500强企业中约有94%的企业运用期货衍生品工具管理风险。与国际市场相比，我国上市公司利用期货衍生品管理风险尚显不足，需要上市公司、交易所、期货经营机构等各方形成合力，共同营造合理利用期货和衍生品的良好生态。

合规开展相关业务

近10年来，深市共有约500家公司开展过套期保值业务，其中连续开展套期保值业务的公司，平均收益水平高于同行。不过，少数上市公司在开展套期保值业务时，风控不足、操作不当，出现大额亏损，存在期货端仓位与现货需求不符、追加保证金未经审议和披露、交易员一人完成决策和交易、信息披露不充分等问题。

“上市公司在开展期货业务时，要注重合规性问题。”李鸣钟表示，深交所发布的《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》，专设“证券投资与衍生品交易”一节，对衍生品交易的内部控制、额度审议、进展披露等事项进行细化要求，引导上市公司合规开展期货及衍生品业务。

深交所公司管理部门监管人员表示，对上市公司而言，首次披露应严格按照公告格式，结合自身生产经营情况充分披露开展套期保值的必要性、与公司日常经营的关联度，充分分析面临的价格风险及应对措施和应对能力。在定期报告中汇总披露衍生品投资损益情况时，需紧扣套期保值业务实质，结合被套期项目的盈亏状况综合量化分析套期保值的有效性。

安永华明会计师事务所专业业务合伙人田雪彦表示，企业开展套期保值，原则上应当控制现货与衍生品在种类、规模及时间上相匹配，并制定切实可行的应急处理预案。评判套期保值的效果，不能只看衍生品业务，而应期现结合进行核算。对于上市公司来说，信息披露至关重要，做好套期会计，能帮助企业更好进行风险管理、实现合规化经营，助力企业长期稳定发展。

(责编：申佳平、陈键)