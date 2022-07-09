人民网北京7月9日电 （记者王仁宏）据住建部消息，7月8日，全国自建房安全专项整治工作推进现场会在浙江省杭州市召开。会议指出，各地区、各部门高度重视自建房安全专项整治工作，全力推进“百日行动”，积极开展经营性自建房排查整治，取得阶段性成效。

截至目前，全国共排查经营性自建房726万栋，初判存在安全隐患的26.1万栋，对存在严重安全隐患、不具备经营和使用条件的3.1万余栋房屋采取了管控措施。

开展自建房安全专项整治是党中央、国务院作出的决策部署，是落实发展要安全的重要举措。会议要求，排查进度要加快，认真分析评估“百日行动”完成进度，对标对表《工作方案》，倒排工期，挂图作战，对安全隐患立查立改、快查快改，确保按期完成排查工作。排查结果要准确，统筹调配好专业力量，精准开展排查，强化排查数据的检查和复核，全面归集数据信息，逐栋建立工作台帐，确保排查结果真实。管控措施要严格，对排查中发现存在严重安全隐患、不具备经营和使用条件的，要立即采取措施，确保不发生重特大安全事故。分类整治要扎实，加快对初判存在安全隐患自建房开展安全鉴定，依据鉴定结论分类采取处置措施，积极探索自建房解危的经验做法，对确实存在生活困难的群众给予必要的帮扶，确保社会稳定。

会议强调，要加快建章立制，抓好房屋安全管理体制、机制和法制建设。构建房屋安全监管体制，充实基层监管力量。建立健全部门联动的闭环管理机制，落实好审批部门在用地、规划、建设、使用、经营等环节的监管责任。加强法规制度建设，注重将好的做法上升为管理制度，推动地方立法，完善相关政策法规，加快建立房屋安全管理长效机制。

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