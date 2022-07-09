人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

住建部：全国共排查经营性自建房726万栋 初判26.1万栋存在安全隐患

2022年07月09日11:53 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月9日电 （记者王仁宏）据住建部消息，7月8日，全国自建房安全专项整治工作推进现场会在浙江省杭州市召开。会议指出，各地区、各部门高度重视自建房安全专项整治工作，全力推进“百日行动”，积极开展经营性自建房排查整治，取得阶段性成效。

截至目前，全国共排查经营性自建房726万栋，初判存在安全隐患的26.1万栋，对存在严重安全隐患、不具备经营和使用条件的3.1万余栋房屋采取了管控措施。

开展自建房安全专项整治是党中央、国务院作出的决策部署，是落实发展要安全的重要举措。会议要求，排查进度要加快，认真分析评估“百日行动”完成进度，对标对表《工作方案》，倒排工期，挂图作战，对安全隐患立查立改、快查快改，确保按期完成排查工作。排查结果要准确，统筹调配好专业力量，精准开展排查，强化排查数据的检查和复核，全面归集数据信息，逐栋建立工作台帐，确保排查结果真实。管控措施要严格，对排查中发现存在严重安全隐患、不具备经营和使用条件的，要立即采取措施，确保不发生重特大安全事故。分类整治要扎实，加快对初判存在安全隐患自建房开展安全鉴定，依据鉴定结论分类采取处置措施，积极探索自建房解危的经验做法，对确实存在生活困难的群众给予必要的帮扶，确保社会稳定。

会议强调，要加快建章立制，抓好房屋安全管理体制、机制和法制建设。构建房屋安全监管体制，充实基层监管力量。建立健全部门联动的闭环管理机制，落实好审批部门在用地、规划、建设、使用、经营等环节的监管责任。加强法规制度建设，注重将好的做法上升为管理制度，推动地方立法，完善相关政策法规，加快建立房屋安全管理长效机制。

 

(责编：王仁宏、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
住建部：全国共排查经营性自建房726万栋 初判26.1万栋存在安全隐患
　　人民网北京7月9日电 （记者王仁宏）据住建部消息，7月8日，全国自建房安全专项整治工作推进现场会在浙江省杭州市召开。会议指出，各地区、各部门高度重视自建房安全专项整治工作，全力推进“百日行动”，积极开展经营性自建房排查整治，取得阶段性成效。…
京广高铁建设者：奋斗铸就不凡 坚守见证成就
　　京广高铁是我国《中长期铁路网规划》中“八纵八横”高速铁路的重要“一纵”，也是世界上运营里程最长的高速铁路。京广高铁安全标准示范线建设则可视为这条重要铁路线的又一新起点。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部