人民网北京7月15日电 （记者杨曦、王仁宏）据统计局消息，今年以来，国际环境更趋复杂严峻，国内疫情多发散发，不利影响明显加大，经济发展极不寻常，超预期突发因素带来严重冲击，二季度经济下行压力明显增大。面对异常复杂困难局面，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，高效统筹疫情防控和经济社会发展，加大宏观政策调节力度，有效实施稳经济一揽子政策措施，疫情反弹得到有效控制，国民经济企稳回升，生产需求边际改善，市场价格基本平稳，民生保障有力有效，高质量发展态势持续，社会大局保持稳定。

二季度经济顶住压力实现正增长

4月份主要经济指标深度下跌。面对不断加大的新的下行压力，党中央、国务院科学决策，及时果断施策，坚持不搞“大水漫灌”，靠前实施中央经济工作会议和《政府工作报告》政策举措，按照已明确的总体思路、政策取向，推出稳经济一揽子政策措施，召开全国电视电话会议部署稳住经济大盘工作，政策效应较快显现。5月份主要经济指标降幅收窄，6月份经济企稳回升，二季度经济实现正增长。初步核算，上半年国内生产总值562642亿元，按不变价格计算，同比增长2.5%。分产业看，第一产业增加值29137亿元，同比增长5.0%；第二产业增加值228636亿元，增长3.2%；第三产业增加值304868亿元，增长1.8%。其中，二季度国内生产总值292464亿元，同比增长0.4%。分产业看，二季度第一产业增加值18183亿元，同比增长4.4%；第二产业增加值122450亿元，增长0.9%；第三产业增加值151831亿元，下降0.4%。

夏粮再获丰收，畜牧业稳定增长

上半年，农业（种植业）增加值同比增长4.5%。全国夏粮总产量14739万吨，比上年增加143.4万吨，增长1.0%。农业种植结构持续优化，油菜籽等经济作物播种面积增加。上半年，猪牛羊禽肉产量4519万吨，同比增长5.3%，其中猪肉、牛肉、羊肉产量分别增长8.2%、3.8%、0.7%，禽肉产量下降0.8%；牛奶产量增长8.4%，禽蛋产量增长3.5%。二季度，猪牛羊禽肉产量同比增长1.6%，其中猪肉增长2.4%。二季度末，生猪存栏43057万头，同比下降1.9%，其中能繁殖母猪存栏4277万头；生猪出栏36587万头，增长8.4%。

工业生产企稳回升，高技术制造业较快发展

上半年，全国规模以上工业增加值同比增长3.4%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长9.5%，制造业增长2.8%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长3.9%。高技术制造业增加值同比增长9.6%，快于全部规模以上工业6.2个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长2.7%；股份制企业增长4.8%，外商及港澳台商投资企业下降2.1%；私营企业增长4.0%。分产品看，新能源汽车、太阳能电池、移动通信基站设备产量同比分别增长111.2%、31.8%、19.8%。

二季度，规模以上工业增加值同比增长0.7%。其中，4月份规模以上工业增加值同比下降2.9%；5月份增速由负转正，增长0.7%；6月份增长3.9%，比上月加快3.2个百分点，环比增长0.84%。6月份，制造业采购经理指数为50.2%，比上月上升0.6个百分点；企业生产经营活动预期指数为55.2%，上升1.3个百分点。1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额34410亿元，同比增长1.0%。

服务业逐步恢复，现代服务业增势较好

上半年，服务业增加值同比增长1.8%。其中，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业增加值分别增长9.2%、5.5%。二季度，服务业增加值同比下降0.4%。4月份，服务业生产指数同比下降6.1%；5月份降幅收窄至5.1%；6月份由降转升，增长1.3%。1-5月份，全国规模以上服务业企业营业收入同比增长4.6%，比1-4月份加快0.4个百分点。6月份，服务业商务活动指数为54.3%，比上月上升7.2个百分点。从行业情况看，零售、铁路运输、道路运输、航空运输、邮政、货币金融服务、资本市场服务等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间。从市场预期看，服务业业务活动预期指数为61.0%，比上月上升5.8个百分点。

市场销售有所改善，基本生活类商品零售较快增长

上半年，社会消费品零售总额210432亿元，同比下降0.7%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额182706亿元，下降0.8%；乡村消费品零售额27726亿元，下降0.3%。按消费类型分，商品零售190392亿元，增长0.1%；餐饮收入20040亿元，下降7.7%。基本生活类消费稳定增长，限额以上单位粮油食品类、饮料类商品零售额分别增长9.9%、8.2%。全国网上零售额63007亿元，增长3.1%。其中，实物商品网上零售额54493亿元，增长5.6%，占社会消费品零售总额的比重为25.9%。二季度，社会消费品零售总额同比下降4.6%。其中，4月份社会消费品零售总额同比下降11.1%；5月份降幅收窄至6.7%；6月份由降转升，同比增长3.1%，环比增长0.53%。

固定资产投资持续增长，高技术产业和社会领域投资增长较快

上半年，全国固定资产投资（不含农户）271430亿元，同比增长6.1%。分领域看，基础设施投资增长7.1%，制造业投资增长10.4%，房地产开发投资下降5.4%。全国商品房销售面积68923万平方米，下降22.2%；商品房销售额66072亿元，下降28.9%。分产业看，第一产业投资增长4.0%，第二产业投资增长10.9%，第三产业投资增长4.0%。民间投资增长3.5%。高技术产业投资增长20.2%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长23.8%、12.6%。高技术制造业中，电子及通信设备制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业投资分别增长28.8%、28.0%；高技术服务业中，科技成果转化服务业、研发设计服务业投资分别增长13.6%、12.4%。社会领域投资增长14.9%，其中卫生、教育投资分别增长34.5%、10.0%。二季度，固定资产投资（不含农户）同比增长4.2%。其中，4月份增长1.8%，5月份增速加快至4.6%，6月份增速进一步回升至5.6%。6月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.95%。

货物进出口较快增长，贸易结构继续优化

上半年，货物进出口总额198022亿元，同比增长9.4%。其中，出口111417亿元，增长13.2%；进口86605亿元，增长4.8%。进出口相抵，贸易顺差24812亿元。一般贸易进出口增长13.1%，占进出口总额的比重为64.2%，比上年同期提高2.1个百分点。民营企业进出口增长13.6%，占进出口总额的比重为49.6%，比上年同期提高1.9个百分点。机电产品进出口增长4.2%，占进出口总额的比重为49.1%。6月份，进出口总额37657亿元，同比增长14.3%。其中，出口22079亿元，增长22.0%；进口15578亿元，增长4.8%。

居民消费价格温和上涨，工业生产者价格涨幅持续回落

上半年，全国居民消费价格（CPI）同比上涨1.7%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨0.4%，衣着价格上涨0.5%，居住价格上涨1.2%，生活用品及服务价格上涨1.0%，交通通信价格上涨6.3%，教育文化娱乐价格上涨2.3%，医疗保健价格上涨0.7%，其他用品及服务价格上涨1.2%。在食品烟酒价格中，猪肉价格下降33.2%，粮食价格上涨2.4%，鲜果价格上涨12.0%，鲜菜价格上涨8.0%。扣除食品和能源价格后的核心CPI上涨1.0%。二季度，全国居民消费价格同比上涨2.3%。其中，4、5月份居民消费价格同比均上涨2.1%；6月份同比上涨2.5%，环比持平。

上半年，全国工业生产者出厂价格同比上涨7.7%，二季度同比上涨6.8%。其中，4、5月份同比分别上涨8.0%、6.4%；6月份同比上涨6.1%，环比持平。上半年，全国工业生产者购进价格同比上涨10.4%，二季度同比上涨9.5%。其中，4、5月份同比分别上涨10.8%、9.1%；6月份同比上涨8.5%，环比上涨0.2%。

就业形势好转，城镇调查失业率回落

上半年，全国城镇新增就业654万人，全国城镇调查失业率平均为5.7%，其中二季度平均为5.8%。4月份，全国城镇调查失业率为6.1%；5、6月份连续回落，分别为5.9%、5.5%。6月份，本地户籍人口调查失业率为5.3%；外来户籍人口调查失业率为5.8%，其中外来农业户籍人口调查失业率为5.3%。16-24岁、25-59岁人口调查失业率分别为19.3%、4.5%。31个大城市城镇调查失业率为5.8%，比上月下降1.1个百分点。全国企业就业人员周平均工作时间为47.7小时。二季度末，外出务工农村劳动力总量18124万人。

居民收入稳定增长，城乡居民人均收入比值缩小

上半年，全国居民人均可支配收入18463元，同比名义增长4.7%；扣除价格因素实际增长3.0%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入25003元，同比名义增长3.6%，实际增长1.9%；农村居民人均可支配收入9787元，同比名义增长5.8%，实际增长4.2%。从收入来源看，全国居民人均工资性收入、经营净收入、财产净收入、转移净收入分别名义增长4.7%、3.2%、5.2%、5.6%。城乡居民人均收入比值为2.55，比上年同期缩小0.06。全国居民人均可支配收入中位数15560元，同比名义增长4.5%。

总的来看，一系列扎实稳住经济政策成效明显，我国经济克服超预期因素不利影响，呈现企稳回升态势，尤其是二季度实现了经济正增长，稳住了经济大盘，成绩来之不易。但也要看到，世界经济滞胀风险上升，主要经济体政策趋向收紧，外部不稳定不确定因素明显增加，国内疫情影响还没有完全消除，需求收缩与供给冲击交织，结构性矛盾和周期性问题叠加，市场主体经营仍比较困难，经济持续恢复基础不稳固。下阶段，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，抓住经济恢复关键期，狠抓稳经济一揽子政策落地见效，继续做好“六稳”“六保”工作，持续增效力激活力添动力，不断巩固经济稳定恢复的基础，确保经济运行在合理区间。

(责编：王仁宏、吕骞)