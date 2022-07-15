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国家统计局：今年6月份70个大中城市商品住宅销售价格环比总体趋稳

2022年07月15日10:39 | 来源：人民网
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人民网北京7月15日电 （记者杨曦、王仁宏）国家统计局今日发布2022年6月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。国家统计局城市司首席统计师绳国庆在解读中表示，2022年6月份，70个大中城市商品住宅销售价格环比总体趋稳，环比上涨城市个数增加，同比继续走低，同比上涨城市个数减少。

据悉，今年6月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.1个百分点；二手住宅销售价格环比由上月持平转为上涨0.1%。二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月下降转为上涨0.1%；二手住宅销售价格环比下降0.1%，降幅比上月收窄0.2个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅与上月相同；二手住宅销售价格环比下降0.3%，降幅比上月收窄0.2个百分点。

6月份，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨城市分别有31个和21个，比上月均增加6个。

同比来看，6月份，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨3.3%和1.1%，涨幅比上月分别回落0.2和0.6个百分点。二线城市新建商品住宅销售价格同比由上月上涨转为下降0.2%；二手住宅销售价格同比下降2.1%，降幅比上月扩大0.4个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别下降2.8%和3.7%，降幅比上月分别扩大0.6和0.5个百分点。

6月份，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格同比上涨城市分别有21个和12个，比上月分别减少2个和1个。

(责编：王仁宏、吕骞)

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