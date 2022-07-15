人民网北京7月15日电 （记者杨曦、王仁宏）据国家统计局数据，6月份，社会消费品零售总额38742亿元，同比增长3.1%。其中，除汽车以外的消费品零售额34192亿元，增长1.8%。

上半年，社会消费品零售总额210432亿元，同比下降0.7%。其中，除汽车以外的消费品零售额189251亿元，下降0.1%。

按经营单位所在地分，6月份，城镇消费品零售额33571亿元，同比增长3.1%；乡村消费品零售额5171亿元，增长2.7%。上半年，城镇消费品零售额182706亿元，同比下降0.8%；乡村消费品零售额27726亿元，下降0.3%。

按消费类型分，6月份，商品零售34977亿元，同比增长3.9%；餐饮收入3766亿元，下降4.0%。上半年，商品零售190392亿元，同比增长0.1%；餐饮收入20040亿元，下降7.7%。

按零售业态分，上半年，限额以上零售业单位中的超市、便利店、专业店零售额同比分别增长4.2%、4.7%、2.8%，百货店、专卖店分别下降8.4%、4.1%。

上半年，全国网上零售额63007亿元，同比增长3.1%。其中，实物商品网上零售额54493亿元，增长5.6%，占社会消费品零售总额的比重为25.9%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长15.7%、2.4%、5.1%。

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