全国第二批城市一刻钟便民生活圈试点地区公布 北京市西城区等50个地区上榜
2022年07月21日09:14 | 来源：人民网
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人民网北京7月21日电 （记者王仁宏）据住建部消息，日前，全国第二批城市一刻钟便民生活圈试点地区名单公布，北京市西城区、天津市河西区、河北省石家庄市、山西省太原市等50个地区上榜。
全国第二批城市一刻钟便民生活圈试点地区公示名单 （来源：商务部网站）
一刻钟便民生活圈，是服务半径在步行15分钟左右范围内，以社区居民为服务对象，以满足居民日常生活基本消费和品质消费等为目标，以多业态集聚形成的社区商圈。
2021年5月，商务部、住房和城乡建设部等12部门联合发布《关于推进城市一刻钟便民生活圈建设的意见》，提出“十四五”时期在全国选择条件成熟的城市开展便民生活圈试点，指导建设一批布局合理、业态齐全、功能完善、智慧便捷、规范有序、服务优质、商居和谐的便民生活圈，通过全国推广经验，构建便民生活圈、打造便民服务链、提升民生幸福度，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
(责编：王仁宏、高雷)
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