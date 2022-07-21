原标题：浦发信用卡“绿色低碳专区”全新上线，携手用户“碳”索美好生活

环保、节能减碳、清洁能源、绿色交通……随着绿色低碳的生活理念不断深入人心，“拥抱可持续未来”也已成为眼下社会环境、经济环境等聚焦的重要命题。当各行各业开始围绕环保命题着手发力的时候，金融行业如何深入绿色低碳领域，利用自身的优势来服务于实体经济，并积极引导消费者形成绿色金融消费理念？

为聚焦低碳生活，拥抱绿色发展，浦发信用卡早已开始发力绿色金融业态布局。2021年8月发行“浦发银行绿色低碳主题信用卡”，之后也持续宣传推广绿色低碳相关业务，包括绿色出行、绿色商圈、新能源车分期、绿色积分活动及绿色低碳主题信用卡等相关优惠活动，旨在通过一系列金融激励方式，助力用户形成绿色消费习惯及节能减碳的生活方式，以金融之力引领绿色生活道路。

在今年7月20日，浦发信用卡在其“浦大喜奔APP”全新上线“绿色低碳专区”，展现其在绿色低碳方面“从1.0到2.0”的革新升级。持卡人可通过“绿色低碳专区”进行个人碳减排量的查询，获取“浦碳宝”(绿色积分)，及使用“浦碳宝”(绿色积分)进行权益及礼品的兑换；其个人碳减排量由中国银联及上海环境能源交易所提供能力支持。从此，持卡人即可通过绿色低碳专区量化个人减碳行为，从而收获践行绿色生活方式的参与感与成就感。

据悉，本次上线的“绿色低碳专区”主要有三大亮点功能，从日常出行、到业务办理、再到公共缴费、新能源车分期购买等，连接了多个日常生活场景，将个人绿色行为与碳减排值的展示、“浦碳宝”(绿色积分)权益直接挂钩，以可量化、可视化、权益化的方式帮助用户记录个人减碳行为，充分调动用户参与的积极性。

碳减排量的核算和展示。所谓碳减排量，是指减少二氧化碳等温室气体的排放量，是衡量用户绿色行为对环保贡献的度量标准之一。用户持浦发银行银联单标信用卡，在指定绿色消费场景进行的消费交易，经银联系统转接清算，单笔实际支付金额不少于1元，即可被量化计入碳减排量。涉及的相关6种绿色场景消费包含：公交出行、地铁出行、新能源车充电、共享单车骑行、12306铁路出行、公共缴费，大多涉及绿色出行场景。碳减排量的具体累计例如乘坐一次公交可累计获得1022g碳减排量；新能源车充电每1元费用累计1094g碳减排量，实时帮助用户用“碳减排量记账本”的方式，记录他们对环境保护的贡献值。

“浦碳宝”(绿色积分)的获取。“浦碳宝”(绿色积分)是浦发银行信用卡通过活动向持卡人发放的一种专属奖励积分，可用于兑换权益及礼品。而获取“浦碳宝”(绿色积分)的场景也是与持卡人的多种日常绿色行为场景密切关联，主要涉及15种绿色行为。包括首次开启绿色低碳专区、公交出行、步行、电子账单查账、在线还款、新能源汽车分期等。主要关联绿色出行场景、线上业务办理场景、新能源车场景等。每次完成绿色交易达标后，绿色低碳专区会产生“浦碳宝”(绿色积分)能量球浮动在专区顶部，用户点击即可收集“浦碳宝”(绿色积分)，增强了绿色低碳专区的互动感与仪式感，让绿色行为更是增添了一份乐趣。

“浦碳宝”(绿色积分)的使用。专属于持卡人的“浦碳宝”(绿色积分)，不仅记录了用户绿色环保行为，更是会以权益及礼品兑换的形式回馈给到用户，让持卡人从绿色消费、绿色行为当中切实获得实惠与利益，激励、引导持卡人践行绿色消费的生活方式。

“绿色低碳专区”是浦发信用卡布局“绿色金融”业务的重要创新部分，除此以外，浦发信用卡更是在以贴合用户实际需求的多种绿色消费优惠活动来激励持卡人，鼓励绿色消费、倡导绿色消费新风尚。以新能源车分期购买为例，其活动就有较大的优惠补贴：活动期间，持卡人在浦发信用卡合作的经销商门店购买指定新能源汽车品牌或车型，成功办理分期购买业务，最高有机会获得1666元刷卡金。不仅如此，在绿色出行活动方面，持卡人通过浦大喜奔APP进入“绿色出行”活动页面，即可报名参与全国公共交通绿色出行活动，每笔交易可返0.66元刷卡金；也可通过微信“出行有礼”小程序领取0.66元浦发信用卡乘车立减券。除此以外，用户还能参与绿色商圈优惠活动，活动期间每周一至周五通过“一点万象”APP购买指定绿色低碳认证商圈的相关权益，可享受单笔实付金额66折优惠。

浦发信用卡相关负责人表示，“绿色低碳专区”正是浦发信用卡现阶段围绕绿色低碳金融创新的重要举措。今后，浦发信用卡将持续深耕绿色金融领域，深挖市场环境需求与用户需求，并主动开拓与创新，不断升级绿色金融服务，持续引导持卡人选择绿色消费，并主动与持卡人一起助力打造绿色新未来。

(责编：曹淼、李源)