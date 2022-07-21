原标题：银担携手打造“担保基金+”模式 上海银行普惠金融再添四项创新服务

为支持经济恢复重振，申城银担合作踩下创新“油门”。7月20日，上海银行与上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（下称“市融资担保基金管理中心”）签署战略合作框架协议，并就“外贸担保贷”“科创专新贷”“医疗机构结算贷”“担保票易贷”四项创新融资服务签署专项产品合作备忘录。此次签约标志着双方“长期合作、优势互补、共谋发展”战略性合作关系的进一步深化，围绕普惠金融的增量、降价、提质、扩面，双方将持续探索服务新模式。

创新融资服务再添四项

针对科创、外贸、医疗民生及产业链领域的中小企业融资需求，上海银行创新融资服务产品，与市担保基金中心共同组建“创新实验室”，打造“担保基金+”等系列专项金融服务。根据此次产品备忘录，双方的创新融资服务将再添四项，共同推出“科创专新贷”，助力更多科创企业发挥补链强链重要作用；推出“外贸担保贷”，缓解进出口企业融资难、融资贵的问题；推出“担保票易贷”，创新“商票信用链+担保基金增信”的供应链金融模式；推出“医疗机构结算贷”，构建基于“医疗机构+担保基金增信”的民生金融新模式等。这些专项金融服务，将激发科技创新活力、充分发挥金融稳外贸等积极作用。

此外，双方还将积极推进科技赋能金融服务，围绕数字化创新、大数据风控等，开展创新合作，实现业务全流程线上化，提升对中小微企业风控能力。

作为扎根上海、辐射全国的商业银行，上海银行始终坚持深化推进与市融资担保基金管理中心的合作与产品创新，双方将继续在“批量、批次、个案”担保融资业务上开展全面深入、务实紧密的合作，重点推进“园区贷”、“创业担保贷”、“农业担保贷”、“绿色担保贷”、“制造业担保贷”、“再担保业务”等特色业务发展，全力为中小微企业提供全方位、便捷、优惠的综合金融服务，探索普惠金融服务新模式，打造更高效的流程和更精准的服务。

普惠贷款年增长率超60%

近年来，通过体制驱动、政策支持、创新引领，上海银行持续全面推进普惠金融高质量发展。该行近两年来普惠贷款平均年增长率超过60%。

自2016年市融资担保基金管理中心成立以来，上海银行就与其首家开展业务合作，在业内联合创新“批次业务模式”、“线上备案模式”。截至目前，该行担保基金业务累计贷款规模超300亿元。

今年上半年，市委市政府先后发布“抗疫助企21条”“重振经济50条”，市融资担保基金管理中心在其中发挥着“加大融资担保力度、减费让利，解决中小微企业融资难题”的重要作用。上海银行积极响应市委市政府政策，先后发布“普惠金融纾困行动方案”18条、支持防疫抗疫和复工复产专项金融服务方案25条、30条，对符合条件的企业应贷尽贷、应放尽放、应投尽投；为企业融资减负，能让尽让、能减尽减；为企业解急救难，建立绿色通道，简化流程、提高效率。此外，该行的“小微金融云超市”提供多种在线金融服务，已对接各类协会、商会、园区，近1万家小微企业申请，放款超过105亿元。

同时，在市融资担保基金管理中心“线上批次备案”“还款宽限延期”“减费让利”等方面大力度政策的支持下，上海银行创新推出了“担保基金快贷”，成为同业中唯一支持线上办理担保基金贷款业务的银行，已为一大批小微企业提供线上担保备案服务和延期还款，企业可以方便地自主线上办理提款。

未来，上海银行将以本次战略合作协议签署为契机，深度参与政府性融资担保，进一步加强银政资源互补，努力探索出一条科技赋能、银政共担、互惠共赢的创新发展路径，以更新思路、更实举措、更强力度解决社会痛点、民生难点，为健全普惠金融发展长效机制，服务实体经济建设做出更大贡献。

(责编：董童、李源)