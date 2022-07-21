原标题：浦大喜奔APP“焕芯升级” 云闪付网络支付平台助力浦发信用卡数字化转型

近日，中国银联联合上海浦东发展银行共同开发的浦大喜奔APP（云闪付版）“焕芯升级”。双方按照“统一标识，统一体验，统一接口”的原则，基于云闪付网络支付平台，共同打造银行侧统一的支付体验。同时，双方整合优质商户资源和服务场景，为广大用户提供银行卡管理、二维码支付等金融便民服务。用户使用最新版本的浦大喜奔APP(云闪付版)，即可享受到云闪付丰富的服务内容和优惠权益。

全新推出的浦大喜奔APP（云闪付版）充分落点持卡人日常消费领域，诚意打造“首绑首刷有优惠”“买单支付有惊喜”“商超优惠日来袭”三重惊喜好礼。活动期间，浦大喜奔APP授权首次开通云闪付版的持卡人，使用绑定的62开头浦发银联信用卡通过云闪付网络支付首笔消费满10.01元可立减10元。不仅如此，使用浦大喜奔APP（云闪付版）的持卡人使用绑定的62开头浦发银联信用卡，通过云闪付网络支付可享最高66元随机立减优惠。同时，持卡人至永辉、大润发、欧尚等指定活动商超门店，使用浦大喜奔APP绑定62开头浦发银联信用卡并通过付款二维码支付，单笔订单满100元即可立减16.6元。让用户在体验安全、便捷支付服务的同时，享受实实在在的优惠回馈。

浦发信用卡始终将金融科技与场景化相结合，站在技术前沿提供便捷化的金融服务。本次浦大喜奔APP（云闪付版）围绕高频生活场景，基于自身商户、商圈经营生态，联动必胜客等优质商户以及上百个品质商圈向用户提供支付优惠，不仅在金融工具利民的便捷层面做到创新，更是一次“场景渗透性强、数字化程度高、普惠力度大”的金融实践。

基于对持卡人生活习惯、市场消费趋势、金融发展生态的精准洞察，浦发信用卡立足数字化转型的策略，打造移动支付新体验。以浦大喜奔APP的焕新升级为重要举措，通过交易效率、支付频率的提升，叠加切实的消费回馈与持卡人建立可持续的紧密互动。相信浦发信用卡将持续提供高品质金融服务，深度融入金融惠民工作，为经济发展贡献金融力量。

(责编：董童、李源)