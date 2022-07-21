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生态环境部：对环评文件弄虚作假始终坚持“零容忍”

2022年07月21日19:00 | 来源：人民网
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生态环境部例行新闻发布会现场。人民网记者 余璐摄

人民网北京7月21日电 （记者余璐）今天，生态环境部举行例行新闻发布会。生态环境部环境影响评价与排放管理司司长刘志全在会上表示，2021年以来，生态环境部已将存在环评文件编制质量等问题的265家单位和217人列入环评失信“黑名单”或限期整改名单，已分四批将29份环评文件严重质量问题线索移交地方生态环境部门依法查处。据不完全统计，已依法查处环评文件严重质量案件50多件，罚款金额1400多万元。

“从全国环评文件常态化复核情况来看，虽然环评文件粗制滥造、弄虚作假属于个别情况，但性质极其恶劣，对环评制度公信力的损害十分严重，各级生态环境部门对环评文件弄虚作假始终坚持‘零容忍’的态度，保持严惩重罚的态势，采取了一系列举措，加大处理处罚力度。”刘志全说。

刘志全介绍，一方面，环评弄虚作假违法行为已写入《中华人民共和国刑法修正案（十一）》，部分地方生态环境部门会同公检法司等相关部门主动担当作为，针对故意提供虚假环评文件且情节严重的典型案例，正在积极推动有关司法实践，下一步将对涉嫌环评造假的违法犯罪分子予以严厉打击。

另一方面，强化智能精准监管，实施环评文件智能复核查重，已对全国审批的十几万份环评文件开展智能校核，对其中830多份环评文件开展重点复核，并对存在问题的依法严处。依托环评信用平台数据信息，建立了环评人员从业异常情况按季度预警机制，已分批向地方生态环境部门预警142名环评人员，对其编制的环评文件提高复核比例，并对相关环评单位开展靶向抽查和现场监管。

再一方面，开展专项清理整治工作，组织对在环评信用平台建立诚信档案的环评单位和环评工程师进行全面排查，对8000多家环评单位和14000多名环评工程师做到一家一家过、一个一个查，坚决清理不具备技术能力的“空壳”环评公司和存在“挂靠”等违规行为的环评工程师，以及诚信档案基础信息存在问题的单位和人员。目前，各地正在抓紧完成处理处罚工作。

下一步，生态环境部将如何继续坚决打击环评弄虚作假？对此，刘志全表示，一是积极协调地方和公检法等部门，推动依法查办环评造假典型案件，形成强大震慑。二是进一步落实好环评监管长效机制，全面加强环评文件质量监管。三是严格落实建设单位对环评文件质量负责的主体责任，强化环评单位和人员直接责任，落实评估、审批中的把关责任，持续发力、久久为功，切实筑牢在发展中守住绿水青山的“第一道防线”。???

(责编：乔业琼、高雷)

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