人民网北京7月22日电 （记者栗翘楚）记者从海关总署获悉，近年来，海关实施认证提质、措施评估、失信治理、智慧信用、贸易便利、制度创新等六大工程，着力构建贯穿事前、事中、事后全过程以信用为基础的新型海关监管机制，进一步发挥信用对提高资源配置效率、降低制度性交易成本的重要作用，助力广大进出口企业诚信健康发展。

全面发挥协调员作用 下好纾难解困“及时雨”

“多亏了海关协调服务，挽救了我们2100万元的损失。”受上海疫情影响，福州高意集团进口货物长时间滞港，眼看厂里的原料一天一天减少，新物资迟迟未入库，产线停一天就是上百万的损失。企业关务负责人李传滨心急如焚。福州海关企业协调员得知此事后，迅速与上海海关联系沟通，全力协调解决货物流转和查验，以最快速度保障物料进口清关，确保企业连续生产。

在疫情持续影响下，供应链不畅、物流受阻成为影响进出口企业稳定发展的新难点。全国海关依托“企业协调员”队伍，架起关企共同的桥梁，以跨关区服务为重点，暖心热线不停、深入企业不停，问情问需、问策问计，随时待命、随时响应，强化部门间、区域间联动协调，千方百计保通保畅，让企业放心接单、安心生产。

据海关总署统计，今年以来，全国海关企业协调员为企业解决生产原材料断料、防疫物资滞港等困难和问题1700多个，其中跨关区协调问题116个，为企业雪中送炭，助力企业渡过难关。

强化信用培育 打造企业发展“新引擎”

“拿到高级认证企业证书两个月，我们就拿下新订单超过1600万元，信用就是‘真金白银’。”杭州华旺新材料科技股份有限公司总经理张延成非常兴奋。

对于广大进出口企业而言，成为高级认证企业，不仅可以享受海关各项便利化措施，更意味着公司管理水平和所属行业地位的提升、客户的认可和订单的增加。

全国海关企管部门把强化信用培育，推进信用认证作为助力外贸保稳提质的重要抓手，组建信用培育专家团队，“经认证的经营者”（AEO）孵化室、信用培育工作室、关企连心桥等各种团队形式，政策解读会、AEO实训基地培训、实地指导等“线上+线下”培育纷纷开展，面对面、心贴心，把脉问诊、对症下药，引导企业提升自主管理意识和自我规范能力，助力企业通过认证。

海关总署统计数据显示，今年上半年，全国海关向企业开展各种形式的信用培育2.4万家次，已有162家企业加入高级认证企业行列，占到高级认证企业总数的3.6%。

此外，海关创新实施信用修复制度，为失信企业提供了纠错整改的制度化通道。全国海关企管部门通过广泛开展政策宣讲、“一对一”现场指导等方式，积极对符合修复条件的失信企业开展信用修复，重新树立经营信心。今年上半年，全国共有1491家失信企业成功“摘帽”。

创新互认合作 扩大AEO“朋友圈”

据海关总署统计，截至2022年6月底，中国海关共与新加坡、欧盟等22个经济体签署AEO互认协议，覆盖48个国家和地区，互认协议数量和互认国家（地区）数量居全球“双第一”。中国AEO企业对AEO互认国家或地区进出口额占到其进出口总额的约60%。

近年来，海关总署以共建“一带一路”国家、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）成员国、中东欧国家和重要贸易国家为重点，大力推进AEO国际互认合作。同时，克服疫情影响积极创新互认形式，与哥斯达黎加海关成功在线举办世界海关范围内首次AEO线上认证观摩，与中国香港海关实现AEO数据自动交换，传输效率由人工每月1次提升至自动每日1次，信息安全性、准确性和及时性大幅提升，助力内地1900余家对香港地区进出口的AEO企业实时享受降低查验率、优先通关、快速验放等便利措施。据香港海关反馈，对内地AEO企业货物平均查验率仅为0.28%。

下一步，海关将持续构建以信用为基础的新型海关监管机制，着力拉长信用管理措施清单，优化信用监管服务，不断提升企业“获得感”，为促进外贸保稳提质发挥更大作用。

(责编：赵竹青、高雷)