新能源汽车国内市场渗透率持续提升 加速汽车数字化、智能化进程
出行行业正在助力新能源汽车普及进入快速“冲刺期”。
2020年11月2日国务院办公厅印发了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》。这份发展规划十分明确，提出2025年我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。发展规划出台后，极大鼓舞了自主品牌汽车新能源产业的上下游，产业呈现爆发式增长的势头。
中国汽车工业协会最新披露的数据显示，2022年上半年，我国新能源汽车销量为260万辆，市场渗透率达21.6%，提前实现发展规划的2025年目标。其中，自主品牌车企位居前列。
纯电动汽车持续走俏的背后，作为产业下游的出行行业也正在迎来新能源化。据了解，目前一线城市发放的网约车证七成为新能源车。值得一提的是，由于自动驾驶体现了纯电动汽车的智能化水平，目前自主品牌车企也在积极布局该领域。
出行行业加快中国新能源汽车普及进程
我国新能源汽车从无到有，形成全球最大的销售市场，既有政策大力支持、技术日趋成熟、贴近用户等独特优势，也与网约车行业的示范效应密切相关。
截至2021年12月底，深圳共计发放7.98万个网约车车证，其中新能源网约车约6.3万辆，新能源车占比为78.9%；东莞共计发放2.69万个网约车车证，其中包括1.74万辆新能源车，新能源车占比为64.7%。从上面的数据可以看出，新能源车已经成为一二线城市网约车标配。
“T3出行是一汽、东风、长安三大央企汽车集团共同组建智慧生态出行平台，这也让T3出行拥有更加强烈的使命感的责任感，为中国新能源车产业高质量发展提供助力。创立之初，我们做了一个重大决策，自营车辆采用新能源汽车。”T3出行CEO崔大勇表示，网约车行业作为最典型的应用市场，率先开始推广新能源汽车，加速了规模市场的形成。
据介绍，T3出行上线运营三年，是推动出行行业新能源化的三年。2019年到2022年的这3年时间里，带着央企的使命感，T3出行整合行业上下游产业链，自营车辆中新能源汽车型占比约为92%，所有自营车辆实现了100%的国产化。
对此，北方工业大学教授纪雪洪认为，以T3出行为代表的主机厂背景出行平台，通过新能源汽车的长期大规模运营，推动了包括充电基础设施、维保和保险等在内的新能源汽车应用生态体系的建立和完善。
“成都、襄阳等地明确新增网约车使用新能源汽车，与T3出行等平台的示范效应直接相关，平台示范与政策是相互影响、相互促进的关系，进一步加速了中国出行行业的新能源化进程。”纪雪洪说。
在崔大勇看来，新能源化是网约车行业不可逆转的趋势，未来两年，网约车行业新能源汽车占比有望超过70%，这将有力推动“双碳”目标实现。
自主可控自动驾驶商业化运营落地加速
新能源汽车在国内市场的渗透率持续提升，让汽车数字化、智能化进程进一步提速。作为汽车智能化的重要组成部分，自动驾驶长期以来备受关注。目前，我国自动驾驶技术已并跑乃至领跑全球，进入落地的关键期。
Robotaxi是自动驾驶落地应用场景中最为广阔的一个领域。麦肯锡预测，到2031年，中国Robotaxi市场规模有望达到2.8万亿。不过，其实现大规模商业化落地的关键，不仅需要自动驾驶技术的不断迭代，还要自动驾驶公司、出行平台、车企密切合作，用场景化数据对算法进行训练。
日前，面向智能驾驶领域的人工智能解决方案提供商地平线，获得了一汽集团战略投资并完成交割，将用于加强车规级AI芯片的前瞻技术研发以及工程化落地能力的建设。
各大网约车平台也在发力自动驾驶领域。T3出行亦也加入到Robotaxi的角力场，目前以商业化混合运营的方式推动自动驾驶技术的迭代和落地。
据崔大勇介绍，2020年12月，T3出行联手苏州高铁新城、整车企业、科技公司等30余家合作伙伴，牵头成立国内自动驾驶生态运营联盟——鳌头联盟，为自动驾驶国产化提供出行场景和数据。
“在鳌头联盟中，我们拥有海量的数据和完善的运营体系，承担起自动驾驶运营平台的角色。”崔大勇说。举例来看，T3出行注册用户超过1亿，带来丰富的真实出行场景，并积累海量场景数据，可与合作伙伴进行1:1数据交换，形成数据闭环。
基于此，T3出行依托自动驾驶运营平台，对接多家自动驾驶公司和主机厂，在苏州开启自动驾驶商业化试运营公测，累计吸引了6万多名用户“尝鲜”。另外，T3出行还与轻舟智航达成战略合作，双方将于今年7月底在苏州联合启动Robotaxi公开运营。
“作为央企打造的出行平台，T3出行上线三周年是推动出行行业新能源化的三年，也是出行平台探索自动驾驶自主可控的三年。T3出行的快速成长也得益于共享化、电动化和智能化的协同发展。T3出行取得的成绩不仅反映了中国汽车产业的高质量发展，也是汽车、交通与互联网行业跨界融合的结果。”纪雪洪说。
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