人民网北京7月22日电 （记者王仁宏）“1—6月，中央企业实现营业收入19.2万亿元，同比增长12%，实现利润总额1.4万亿元，同比增长7.1%。”在今天国新办举行的新闻发布会上，国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗介绍了上半年中央企业经济运行情况。

彭华岗表示，今年以来，国资委和中央企业认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，迎难而上、苦干实干，改革发展和党的建设各项工作取得了新的明显成效，为国民经济平稳健康发展作出了积极贡献。

据悉，上半年，中央企业经济运行好于预期。1—6月，中央企业实现净利润1.1万亿元，同比增长6.1%。累计上交税费1.5万亿元，同比增长14.4%。累计完成固定资产投资1.2万亿元，同比增长6.7%。

中央企业改革三年行动主体任务基本完成。中央企业改革三年行动举措完成率超过95%。中国特色现代企业制度建设进一步加强，战略性重组和专业化整合取得积极进展，市场化改革持续深化落地，改革红利不断释放。

中央企业科技创新取得重要突破。神舟13号、神舟14号载人飞行任务圆满完成，国家电投、国和1号示范电站1号机组完成首台主泵安装，原创技术策源地建设高标准起步，一批重大创新成果持续涌现。

中央企业积极服务国家重大战略，加快推进央地合作，高质量参与共建“一带一路”，有序落实碳达峰碳中和部署，全力服务北京冬奥会、冬残奥会，发挥了骨干中坚作用。全力做好能源电力保供，努力实现稳产稳供稳价，加大助力中小企业纾困解难力度，积极投身促进高校毕业生就业工作，在稳供应、保民生、促就业等方面发挥了重要作用。

彭华岗表示，下一步，国资委和中央企业将牢牢把握“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求，坚决完成全年稳增长目标任务，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业，全力为保持经济稳定发展、保持社会大局稳定作出更大贡献。

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