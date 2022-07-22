人民网北京7月22日电 （记者车柯蒙）4月1日大规模留抵退税政策实施以来，为防止退税政策“红包”落入不法分子“腰包”，全国税务稽查部门始终坚持以零容忍的态度，不断加大对骗取留抵退税违法行为的打击力度，保持了打早打小、以快制快、严查狠打的高压态势。记者从国家税务总局了解到，截至7月20日，全国税务稽查部门已查实涉嫌骗取或违规取得留抵退税企业5558户，涉及留抵退税款及挽回各类税款损失合计89.28亿元。

7月22日，税务总局再曝光5起骗取留抵退税案件，2起骗取出口退税案件，具体为：

贵州查处一起虚开发票团伙骗取留抵退税案件。近期，贵州省税务稽查部门根据分析线索，联合公安经侦、人民银行等部门依法查处了一起跨区域虚开发票团伙骗取留抵退税案件。经查，该团伙采取“票货分离”的方式虚开增值税专用发票价税合计52亿元。税务稽查部门已查实并追回该团伙下游企业通过接受虚开发票虚增进项税额骗取的留抵退税1200余万元，成功阻断受票企业申请办理的留抵退税1300余万元，正对其他涉嫌利用虚开发票骗取留抵退税的企业开展深入检查。目前，公安经侦部门已抓获犯罪嫌疑人15人。

辽宁查处一起虚开发票团伙骗取留抵退税案件。近期，沈阳市税务稽查部门根据分析线索，联合公安经侦部门依法查处一起虚开发票团伙骗取留抵退税案件。经查，该团伙控制多家空壳公司涉嫌取得虚开增值税专用发票价税合计15.42亿元，通过虚增进项税额骗取留抵退税，同时涉嫌对外虚开增值税专用发票价税合计14.91亿元。税务稽查部门成功阻断该团伙骗取留抵退税款600余万元，正对该团伙下游企业涉嫌骗取留抵退税300余万元的违法事实开展深入检查。目前，公安经侦部门已抓获犯罪嫌疑人13人。

宁夏查处一起虚开发票团伙骗取留抵退税案件。近期，宁夏回族自治区税务稽查部门根据分析线索，联合公安经侦部门依法查处了一起虚开发票团伙骗取留抵退税案件。经查，该团伙控制多家企业，涉嫌虚开增值税专用发票价税合计3.93亿元。税务稽查部门已查实下游企业骗取留抵退税168万元的违法事实，正对其他涉嫌利用虚开发票骗取留抵退税的关联企业开展深入检查。目前，该案件已移送公安经侦部门，依法追究相关人员刑事责任。

广东查处一起商贸企业骗取留抵退税案件。近期，佛山市税务局稽查局根据税收大数据分析线索，依法查处了佛山市顺德区旭龙贸易有限公司骗取留抵退税案件。经查，该公司通过隐匿销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税260.08万元。税务稽查部门依法追缴该公司骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，处1倍罚款。

天津查处一起技术服务企业骗取留抵退税案件。近期，天津市税务局稽查局根据税收大数据分析线索，依法查处了天津某技术有限公司骗取留抵退税案件。经查，该公司通过取得虚开的增值税专用发票虚增进项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税102.33万元。税务稽查部门依法追缴该公司骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。目前，税务部门已将该案虚开线索移送公安机关。

河北查处一起骗取出口退税案件。近期，沧州市税务局根据天津海关移送涉嫌骗取出口退税案源，发现肃宁县部分皮毛企业出口商品存在异常情况。税务部门迅速与公安、海关、人民银行等成立联合专案组依法深入开展调查，成功打掉骗税团伙3个、黑中介1个，抓获犯罪嫌疑人8人，正式批捕1人。经查，该团伙获取虚开的增值税专用发票后，勾结“配单”公司违规取得报关单据骗取出口退税，涉及出口企业42户，涉嫌骗取出口退税5171.4万元。目前，公安机关正在进一步侦办，将依法追究相关人员刑事责任。

青岛查处一起骗取出口退税案件。近期，青岛市税务局根据税收大数据和海关出口数据分析，发现部分企业出口商品存在异常情况。税务部门迅速与公安、海关、人民银行等部门成立联合专案组依法深入开展调查，成功破获虚开骗税团伙3个。经查，这些团伙通过虚构农产品收购业务虚开增值税专用发票，勾结“配单”公司非法取得报关单据，骗取出口退税，涉及青岛某农业发展有限公司等7户出口企业，涉嫌骗取出口退税10723万元。目前，检察机关已提起公诉，案件正在进一步审理中。

税务总局相关负责人表示，下一步，税务部门将继续认真贯彻党中央、国务院关于打击骗取留抵退税违犯罪行为的部署要求，加强与公安、检察、海关、人民银行、外汇管理等部门的密切协作，充分发挥六部门联合打击机制作用，坚持以零容忍的态度严查狠打骗取留抵退税违法犯罪行为，护航大规模留抵退税政策快准稳好落地见效。

(责编：赵竹青、高雷)