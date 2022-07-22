人民网北京7月22日电 （记者车柯蒙）“组合式税费支持政策”是今年宏观财政政策的一大亮点。当前，新的组合式税费支持政策正在平稳有序落地，税务总局数据显示，截至7月20日，合计新增减税降费及退税缓税缓费超3万亿元。

记者了解到，3万亿元的税费红包主要包括三部分：一是今年以来已有20005亿元增值税留抵退税款退到纳税人账户，超过去年全年退税规模的3倍。二是上半年全国新增减税降费5074亿元。其中，新增减税4097亿元，新增降费977亿元。分政策项目看，小规模纳税人“六税两费”减征政策进一步扩展至小型微利企业和个体工商户，新增减税降费830亿元；在小规模纳税人征收率由3%降至1%的基础上，今年4月1日起免征增值税，新增减税793亿元；小型微利企业应纳税所得额100-300万元部分再减半政策，新增减税477亿元；继续实施的阶段性降低工伤、失业保险费率政策，新增降费805亿元。三是今年以来累计办理缓税缓费5533亿元，其中，继续实施制造业中小微企业缓缴政策，办理缓缴税费5257亿元；4至6月为受疫情影响较大的困难行业和中小微企业办理缓缴社保费276亿元。

新的组合式税费支持政策，为企业送去“真金白银”，增强了企业获得感，从三方面为稳定宏观经济大盘提供了有力支撑。

一是带动小微企业经营逐步改善。截至7月20日，小微企业已获得新增减税降费和退税缓税缓费1.25万亿元。增值税发票数据显示，6月份，全国小微企业销售收入同比增长5.8%，比5月份提高3.2个百分点。

二是支撑困难行业销售加快回暖。截至7月20日，零售、餐饮、旅游、交通运输等受疫情影响较大的困难行业新增减税降费和退税缓税缓费5428亿元。增值税发票数据显示，6月份，批发零售业、住宿餐饮业、交通运输业销售收入分别比5月份提高7.5个、19.1个和5.8个百分点。

三是助力工业经济运行企稳回升。截至7月20日，工业企业新增减税降费和退税缓税缓费1.37万亿元。增值税发票数据显示，6月份,全国工业企业销售收入同比增长10%，较5月份提高2.5个百分点；其中，制造业同比增长8.2%，比5月份提高3.6个百分点。

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