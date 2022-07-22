位于河北省保定市野三坡景区的可野露营基地（7月1日摄）。新华社记者 高博 摄

新华社石家庄7月22日电（记者高博）“周围有山有水，晚上不仅能看星星，还有篝火晚会。”说起去河北省保定市野三坡景区露营的经历，28岁的陈鹤认为，“最重要的是孩子能亲近自然，可以无拘无束地玩耍。”

撑一顶帐篷、搭一块天幕、备一桌餐品……近年来，“小聚集、大空间”的旅游新业态颇受消费者欢迎。露营逐渐升温，成为流行的休闲方式。

35岁的晋探宇是野三坡景区可野露营基地负责人，曾在北京从事旅游相关工作多年。2021年7月，晋探宇回到家乡，创办了这个露营基地。

“我们营地有13顶帐篷，生意还不错，节假日经常要提前一两周预订。”晋探宇说，疫情给长线旅游和传统旅游业态造成不小冲击，但人们对旅游的诉求并没有降低，体验感和娱乐性更强的露营就是不错的选择。

野三坡景区可野露营基地负责人晋探宇（右）在为顾客服务（7月19日摄）。新华社记者 高博 摄

从去年经营露营基地开始，晋探宇见证了这个行业的快速发展。在他眼里，露营已经向着“精致化”的方向发展，“除了过夜露营体验，我们还为客人提供了营地下午茶、露天影院、户外徒步等体验服务”。

北京第二外国语学院旅游科学学院教授崔莉表示，疫情防控常态化背景下，露营旅游依托短途、亲近自然、社交等属性，成为众多游客的选择。随着城乡公路等基础设施逐渐完善，露营也成为经济社会发展的产物。

根据艾媒咨询发布的“露营经济”相关报告显示，中国国内露营营地市场规模从2014年到2021年实现了4倍增长，规模从77.1亿元增至299亿元，预计2022年增速达到18.6%，市场规模将达到354.6亿元。

中国社会科学院财经战略研究院研究员魏翔认为，露营起初是为满足户外探险的野外露宿需求而出现的，专业性较强，后来发展成为一种小众休闲旅游方式，如今则成为普通人度假、住宿的休闲方式。

“这款帐篷防晒性比较好、展开特别方便、营宿也舒适，现在购买还赠送小串灯，增加户外露营的氛围感。”暑期以来，由于店内生意火爆，店员忙不过来，邢台市悍途户外专卖店负责人刘阳亲自当起导购员，为顾客介绍产品。

“多数顾客都是来买帐篷、吊床这些露营装备，一个周末营业额七八万元。”刘阳说，“近两年消费者对露营品质有了更高要求，我们店里户外产品也从最初的帐篷、睡袋等传统硬件，延伸到咖啡、家居、户外灯架、营地车等新类目。”

邢台市悍途户外专卖店负责人刘阳（左一）向顾客推介露营产品（7月19日摄）。新华社记者 高博 摄

随着露营经济的发展，一些新模式、新业态也应运而生。“露营+景区”“露营+研学”“露营+体育”等模式被导入旅游度假体系中。露营产品更丰富，更能全方位满足消费者需求。

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