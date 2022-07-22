人民网北京7月22日电 （记者王仁宏）今日，国新办举行上半年央企经济运行情况新闻发布会。会上，国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗表示，总的来看，我国经济的韧性强，长期向好的基本面不会改变。中央企业高质量发展稳中向好的态势也不会改变。

“现在压力也是很大，下半年中央企业经营形势还是十分复杂，存在着许多困难和挑战。”谈及下半年重点工作，彭华岗表示，国资委始终坚持两增一控三提高的目标不动摇，坚持全年效益增长6.5%不改变，努力在稳住宏观经济大盘中充分发挥稳定器、压舱石的作用。下半年国资央企将继续上半年采取的一系列重大措施，重点从以下几个方面推进：

第一，进一步强化提质增效稳增长工作。国资委结合对下半年形势的研判，针对央企实际情况，坚持目标导向、问题导向，进一步细化了下半年中央企业提质增效稳增长工作的举措。将进一步指导中央企业抓好拓市增收、降本节支、深入挖掘生产经营各个环节的潜力，强化预算的刚性约束，抓好资产盘活，持续提升资产配置和运行效率。国资委还将进一步加强调研督导，完善激励约束机制，做好政策协调，为中央企业稳增长创造良好的外部环境。同时，继续推动中央企业做好能源资源、粮食安全托底，做好能源原材料的保供稳供，积极开展稳岗扩就业行动，助力中小企业纾困解难，为保证经济稳定发展，保证社会大局的稳定，做更大的贡献。

第二，持续深化改革释放改革红利。深化三项制度改革，推动三能机制更大范围、更深层次的落地见效，不断激发企业的动力活力。持续抓好整合融合，解决中央企业之间的同质化竞争、重复建设等问题，坚决退出不具有竞争优势、缺乏发展潜力的“两非”业务和低效无效资产，推动资源不断向主业企业集中、向优势企业集中、向链长企业集中，进一步提高国有资本配置效率。

第三，坚决有力地抓好重大风险防范和化解工作。坚持动态清零总方针不动摇，完善常态化的疫情防控措施，最大限度降低疫情对企业生产经营的影响。进一步强化负债率的红线约束，加快推进司库管理体系建设，深入落实投资负面清单制度，完善金融业务风险管控机制，从严管控，合理运用金融衍生业务，深化法治央企建设，提高依法合规经营水平。严格落实全国安全生产电视电话会议精神和国务院安委会的15条硬措施的要求，加强隐患排查和重点监测，着力防范化解危重领域的风险，加强汛情、地质灾害监测预警，提前做好应对的准备。在抓好稳增长、促改革、防风险的同时，国资央企将进一步的提升党建工作的质量，切实提高一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的能力水平，以高质量党建引领保障高质量发展，确保全年任务的完成。

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