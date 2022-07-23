原标题：国信证券助力国家电投成功发行全国首单光伏类REITs，创类REITs利率新低

7月22日，国家电力投资集团有限公司(以下简称“国家电投集团”)及所属国家电投集团铝电投资有限公司(以下简称“国家电投铝电公司”)发起的“国家电投-铝电公司能源基础设施投资绿色资产支持专项计划(类REITs)”成功发行。

该项目发行规模6.32亿元，发行利率为3.2%，刷新全市场类REITs历史最低水平。项目在国家电投集团资本运营部的统筹指导下，由宁夏能源铝业作为运营管理机构，国电投清能基金作为资产服务机构，国信证券担任专项计划管理人和独家销售机构，经过多方共同努力、分工协作，实现项目高效落地，执行效率居市场前列。

据悉，该项目的底层基础资产为国家电投铝电公司投资建设的宁夏银川红墩子一、二期光伏电站项目和吴忠太阳山光伏电站项目，经过绿色认证，底层项目环境效益显著，每年可实现二氧化碳减排量10.91万吨，替代化石能源量4.24万吨标准煤，二氧化硫减排量22.40吨，氮氧化物减排量25.06吨，烟尘减排量4.48吨。

2022年5月，国务院办公厅印发了《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》，要求有效盘活存量资产，形成存量资产和新增投资的良性循环，并大力支持通过基础设施(类)REITs方式盘活存量资产。铝电公司类REITs系国家电投及旗下铝电公司、清能基金以及国信证券积极响应国务院常务会议关于进一步盘活存量资产要求的重要举措。铝电公司类REITs的成功落地为风电、光伏等新能源基础设施资产开展公募REITs业务积累了宝贵的经验，为盘活存量新能源基础设施资产提出了切实有效的实施方案。

国家电投集团是中央直接管理的特大型国有重要骨干企业，是国际领先的清洁低碳能源供应商、全球先进能源技术的开发商和智慧能源建设示范企业，电力装机规模突破2亿千瓦，清洁能源占比达62.39%，光伏发电、新能源发电、可再生能源发电、清洁能源发电装机规模位居世界第一，肩负保障国家能源安全的重要使命。国家电投集团深化党中央“稳经济、保供应、保安全”的部署精神，通过类REITs等创新金融工具积极盘活存量基础设施资产，践行央企使命担当，助力稳住经济大盘。国家电投铝电公司是国家电投铝业专业化管理平台、铝业科技创新平台、铝业贸易平台，宁夏区域牵头单位，致力于打造成为产业一体化、管理专业化、机制市场化的全产业链创新型现代一流企业。国电投清能基金是国内首家获得绿色主体认证的基金管理公司，在管资产的绿色投向占比达到99.5%，在国内率先将ESG理念纳入经营体系。

类REITs可以为公募REITs培育资产，本项目是国信证券作为项目总协调人、专项计划管理人和独家财务顾问成功发行能源行业首单公募REITs——“鹏华深圳能源REIT”之后提升REITs综合服务能力的又一力作，为盘活能源行业存量资产开辟了新的道路，为稳住经济大盘、金融服务实体经济树立新的标杆。该项目发行的是绿色资产支持证券，是国信证券大力推进绿色金融的又一成果。国信证券将继续发挥金融专业作用，促进绿色经济发展，持续为国家电投及全市场提供高质量的资本市场服务。

(责编：李源、董童)