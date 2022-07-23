人民网包头7月23日电 （记者许维娜）记者获悉，第二届现代能源产业发展大会将于7月24日在内蒙古自治区包头市举行，主题为“共享绿色生态，共建低碳高质量发展体系”。

据介绍，本次大会亮点纷呈，重磅嘉宾云集。中国工程院院士，北京化工大学党委常委、副校长张立群；中国工程院院士，华北电力大学教授、博士生导师，新能源电力系统国家重点实验室主任刘吉臻；澳大利亚国家工程院外籍院士，南方科技大学创新创业学院院长刘科；加拿大工程院院士，北京科技大学绿色创新中心主任、博士生导师刘焕明；中国工程院院士，清华大学化学工程系教授、博士生导师金涌等五位国内外知名院士参会，解读能源行业最新研究成果和发展趋势。

同时，为推动产业协同创新，本届大会集聚了能源行业相关知名企业家、新能源领域领军企业负责人，共话新能源产业链协同创新等热点话题。

当前，包头市正在牢牢把握碳达峰碳中和千载难逢的重大机遇，力争2026年实现碳达峰，建设成为推进碳达峰碳中和的先锋城市、模范城市。

其中，为全力推进现代能源装备制造业基地建设，今年，包头市计划实施新能源装备制造项目83个，总投资2532亿元，当年计划投资923亿元，计划投产21个,预计年底实现产值超过1000亿元，到2025年，风光氢储装备产业链产值达到8000亿元。

记者了解到，除开幕式、主旨演讲、圆桌对话等活动，大会特别设置了包头市招商引资推介、项目签约、揭牌仪式和合作洽谈等特色环节，并设立线上TED分享环节，实现线上线下深入交流。此外，部分与会嘉宾还将走进包头市现代能源领域重点企业和单位实地考察。

据悉，本次大会由内蒙古自治区发改委、内蒙古自治区工信厅、内蒙古自治区能源局、内蒙古自治区生态环境厅、内蒙古自治区林草局、内蒙古自治区宏观经济研究中心指导，中共包头市委员会、包头市人民政府主办，中国可再生能源学会、中国新产业联盟协办。

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