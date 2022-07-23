人民网北京7月23日电 （记者栗翘楚）以“共享开放机遇，共创美好生活”为主题的第二届中国国际消费品博览会（以下简称“消博会”）将于7月25日在海南海口盛大开幕。为保障此次消博会顺利举行，海口海关抢抓开幕倒计时，优化服务流程、提前驻场监管，为第二届消博会的圆满举办打好头阵。

嘉里大通物流有限公司海南分公司是此次消博会进境展品物流承运单位之一。“我们第一次操作新系统，对需要什么单证、该如何申报备案都不清楚，海口海关开设了消博会专用绿色通道，主动向我们进行政策宣讲和系统操作指导，帮我们理顺了申报流程，避免了申报错误。”该公司首次接触新上线的暂时进出境货物管理系统的关务主管涂晓表示，海关帮助解决了很多实际操作问题。

海口海关口岸监管处相关负责人表示，为解决参展企业所遇实际困难，确保第二届消博会圆满举办，海口海关提前对接参展企业展品进口需求及实时进展情况，针对性指导企业利用“单一窗口”完成展品审批准入、进境申报、查验放行等手续。在通关现场，设立“消博会通关绿色通道”，对消博会展品及物资提供24小时全天候通关服务，确保参会展品“零延时”通关。主动为企业提供展品留购、知识产权海关保护等方面的政策咨询和答疑。

“为了更方便我们的商品进入会展中心布展，海关专门安排了以党员骨干为核心的业务协同组和我们这些企业建立起‘一对一’的沟通机制和我们实时对接，深入了解我们的需求，精准把握着商品物流信息，让我们真切感受到了海关预约查验、优先查验、随到随验等监管服务，为海关工作人员和海南自由贸易港政策红利点赞！”正在为正大集团办理进口通关手续海程邦达（海南）供应链有限公司关务经理张孟宽兴奋地说道。

据悉，作为我国唯一以消费精品为主题的国家级展会，本届消博会参展品牌较首届也有显著增加，共计2800多个国内外品牌参展，其中将有200多个品牌在本届消博会上发布600多个全新产品。本届消博会展览总面积10万平方米，比首届增加了2万平方米，预计将继续成为亚太地区中规模最大的精品展。海口海关充分发挥上届消博会驻场监管的工作经验，全方位量身定制商品通关服务保障方案，实现入境参展物资的快速验放。

(责编：王震、高雷)