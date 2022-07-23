人民网北京7月23日电 （记者车柯蒙）第二届中国国际消费品博览会（以下简称第二届消博会）将于2022年7月26日至30日在海南国际会展中心举办，为了让消博会和自贸港建设成果惠及更多社会公众，记者从消博会组委会了解到，2022年7月29至30日设为社会公众开放日，开放日门票今起开售。

据了解，本次售票暂定分六批开售，每批次1万张，共6万张，票价20元/张。7月29日的门票发售时间为7月23日、24日、25日晚间7点29分，7月30日的门票发售时间为7月26日、27日、28日晚间7点30分。观众可在消博会官方APP和微信小程序内，根据页面提示购买。按照实名制要求，请提前实名认证。

海南省人民政府副省长、省委自贸港工委办主任倪强近日在新闻发布会中介绍，第二届消博会展览总面积10万平方米，比首届增加了2万平方米，预计将继续成为亚太地区中规模最大的精品展。国际展区8万平方米，占参展面积80%，共有来自61个国家和地区的1600多个品牌参展。法国将担任本届消博会主宾国。国内展区2万平方米，包括省（区、市）展区1.5万平方米，全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团均参展参会。截至目前，参展品牌超过了1200多个，新设国货精品馆5000平方米，展示国内消费精品和老字号。

记者了解到，预计将有200余个品牌将在第二届消博会上发布超过600余个全新产品。数十个全球头部品牌展商将在展位上举办超过百场的系列新品首发首秀活动，涵盖时尚香化、食品酒饮、珠宝钻石等多个品类。

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