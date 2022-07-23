原标题：平安人寿助力代理人渠道高质量转型 推出“优+人才招募计划”

为深入贯彻国家稳就业、保就业的决策部署，推动保险代理人队伍高质量转型，7月23日，平安人寿通过线上直播的方式，召开“优+人才招募计划”（以下简称“优+计划”）发布会。发布会上，平安人寿面向社会各界发出邀请，招募有抱负、有学识、敢想敢为的青年才俊，助力其成为专业化、职业化的销售精英或保险团队管理者。著名主持人白岩松，平安人寿党委书记、董事长杨铮，平安人寿队伍发展部总监周卫东出席活动并做分享。

平安人寿作为大型险企，扎实履行社会责任，用实际行动支持稳就业工作。平安人寿秉持长期发展理念，推动队伍高质量转型，今年更是推出“优+人才招募计划”，以重磅投入为优秀人才提供行业领先的福利待遇、多层次的培养体系、全方位的平台支持，打造“高素质、高绩效、高品质”的“三高”队伍。

发布会上，杨铮发出诚挚邀请：“平安人寿坚决向高质量发展转型，重磅推出‘优+人才招募计划’，致力于提高新人收入、护航新人成长，为优秀新人提供广阔的职涯发展通道、打造核心竞争力，培养一批引领行业未来发展的保险精英。在此，我诚挚地欢迎你们加入、邀请你们同行，让我们携手奋进、一起迈向更光明的未来，为自己、为客户、为行业、为社会创造更大价值！”

“顺势而为”保险行业未来可期

“当今世界正经历百年未有之大变局，发展面临着巨大的不确定性，风险和变化正在加剧。”在发布会的分享环节，白岩松分享了自己关于年轻人未来职业选择的洞见，他表示：“中国人常说‘顺势而为’。选择职业等于选择未来。未来30年不仅仅是自己的人生之路，你要思考自己选择的职业与国家和时代的未来30年将是怎样的关系。在我心目中，健康将是未来30年最大的产业。”

当前，我国已成为全球第二大保险市场。银保监会披露的数据显示，过去十年，我国保险深度从2.98%上升到3.93%，保险密度从1144元每人上升到3179元每人，保持稳健增长态势。 “十四五”规划纲要明确提出，要“深化保险公司改革，提高商业保险保障能力”。因此，我国保险市场未来空间依然十分广阔、增长动力依然强劲。

伴随着我国经济从高速增长转向高质量发展，保险业迈向高质量发展也势在必行，而招募、培育和留住高质量人才，已逐渐成为保险行业的共识。

新人无忧 “优+计划”全程护航

为帮助优秀人才抓住保险行业生态重塑转型的历史契机，平安人寿发布“优+计划”，面向社会各界广纳英才。据周卫东介绍，“优+计划”是平安人寿核心人才培养计划，旨在招募有抱负、有学识、敢想敢为的青年才俊，通过平安人寿宽广的职涯发展通道、专属的创新培养模式、更具竞争力的津贴支持和强大的数字化经营管理体系，助力优秀人才投身保险事业，未来成为专业化、职业化的销售精英或引领行业未来发展的保险团队管理者。

平安人寿 “优+计划”以重磅投入为优秀人才提供行业领先的福利待遇、多层次的培养体系、全方位的平台支持，在帮助代理人新人提升收入和专业度的同时，更为其职涯发展提供保障。

在收入方面，平安人寿拥有行业领先的收入体系和福利待遇，为新人提供十足的发展支持。“优+计划”为新人提供专属补贴支持：最长18个月的训练津贴，最高可达每月6万元；在新人入司的12个月内还提供护航津贴，保障代理人转行收入，部分城市达到优秀标准就可以获取每月2万元；针对高绩效的顶尖新人，符合条件的，一次性奖励20万元。

在培训方面，平安人寿打造多层次的培养体系，专注培养保险行业精英。优+专属培养体系覆盖新人培育期、发展期、晋升期，帮助新人掌握职涯发展每一阶段所需的职业技能。依托学习平台知鸟APP，平安人寿为代理人提供300多万门课程，涵盖海量实战案例、大咖分享，并上线AskBob机器人，7*24小时答疑解惑，支持代理人碎片化学习、即时提升。此外，平安人寿还为优+代理人提供健康管理师、财务策划师、金融分析师等外部权威认证的培训机会，以及名校、名企游学机会，帮助新人持续提升专业能力，收获客户认同。

在平台方面，平安人寿依据个人意愿及特质提供两条职涯发展路线，全面助力每一位代理人实现事业突破。对此，周卫东进行了具体阐释：“个人销售路线聚焦个人成长，新人不仅可以成为专业化保险销售精英，还可以依托平安人寿平台，成为客户的生活助手。团队管理路线提供晋升发展平台，支持优秀人才实现低成本转型，做‘保险团队管理者’。本次还全新增设了最高160万元的晋升发展奖，鼓励新人快速、健康晋升。”

发力改革 队伍高质量转型成效渐显

当前，高质量发展是我国经济社会的主基调，也是保险行业的主旋律。不久前，杨铮在接受媒体采访时坦言：“若未来寿险行业发生质变，归根到底还在于人的因素。”此言不仅道出保险行业对高质量人才的渴求，也显示出平安人寿对代理人队伍高质量转型的决心。自2019年起，平安人寿顺应市场环境，率先启动寿险改革，在渠道转型发展方面，践行“行为好支撑质量好，质量好驱动业绩好”的理念，以“三好五星”评价体系引领，聚焦增优、绩优，推动代理人向“高素质、高绩效、高品质”的“三高”队伍转型。改革行至第三载，效果已逐步显现。

据介绍，平安人寿新招募的优+新人100%都是大专以上学历，今年人均收入较去年实现大幅提升。此外，中国平安年报显示，2021年平安人寿代理人渠道全年人均新业务价值显著提升，钻石队伍人均首年保费更达到整体队伍的4-6倍，收入约为社会职工平均工资水平的4-5倍。“越来越多高端人才选择平安，来到平安，实现职涯发展与收入突破。”周卫东在演讲中表示。

本次发布会上参与分享的平安人寿深圳分公司保险业务员谢珏，作为一名海外学成归来的“95后”研究生，在26岁选择成为代理人，在平台完善的培养体系中获得快速成长。贵州分公司高级营业部经理刘杨，其带领的团队发展三年多来，本科占比60%，平均年龄仅35岁，各项数据在全省名列前茅。他们正是平安人寿代理人队伍高质量转型的缩影。

在行业迈向高质量转型发展、人民保障意识显著提升的当下，平安人寿从家国情怀和立业之本出发，力图助国家和社会稳住就业，助行业和公司觅得精英，助高质量人才收获职涯成功。

平安人寿表示，希望招募更多优秀的同行者，打造与客户需求适配的专业代理人，使其成为客户值得信赖的人生伙伴，通过专业且有温度的金融服务，帮助客户对抗风险、守护健康和管理财富，为客户的美好生活保驾护航，让更多的人拥有“平安”。

【重要提示】：以上各项支持具体要求及标准以平安人寿各分公司所在地基本法政策为准。

(责编：李源、董童)