新华社福州7月23日电（记者邓倩倩、王思北）“2022年全民数字素养与技能提升月”活动23日在福州举行的第五届数字中国建设峰会开幕式上启动。

记者了解到，提升月活动以“数字赋能，全民共享”为主题，其间将组织举办提升全民数字素养与技能主题论坛、提升全民数字素养与技能主题展、数字教育培训资源开放共享行动、数字技能进社区、数字教育大讲堂、数字助老助残志愿活动、数字巾帼先锋培育助力活动、数字创新专题培训、全民数字素养与技能提升月成果交流，以及发布全民数字素养与技能发展研究报告等系列活动。

提升月活动由中央网信办、中央党校（国家行政学院）、教育部、科技部、工业和信息化部、民政部、人力资源社会保障部、农业农村部、国家卫生健康委（全国老龄办）、国务院国资委、全国总工会、全国妇联、中国科协、中国残联共同主办，将有助于进一步丰富数字资源供给，扩展数字应用场景，完善数字培育体系，优化数字发展环境，营造全社会广泛关注并积极参与全民数字素养与技能提升行动的浓厚氛围，推动全民共建共享数字化发展成果。

全国各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团有关部门将同期举办本地区“2022年全民数字素养与技能提升月”活动。

(责编：戴维(实习生)、岳弘彬)