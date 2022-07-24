本报福州7月23日电 （记者刘晓宇、施钰）7月23日上午，第五届数字中国建设峰会在福建省福州市开幕。本届峰会以“创新驱动新变革 数字引领新格局”为主题，旨在充分展示数字中国建设最新成果，主要议程包括开幕式、主论坛、政策发布、分论坛、成果展、数字产品博览会、创新大赛、云生态大会等8个部分，以及“闽江夜话”“有福之州·对话未来”等30多场特色活动，活动采用线上线下结合的方式举办。

本届峰会预计有百位院士专家、百位数字产业领军者参会演讲，千余家国内外企业现场参会参展，千余家国内外数字专业机构现场参加活动。

作为峰会的重要组成部分，第五届数字中国建设成果展览会于7月22日至26日在福州海峡国际会展中心举行，设置专题展展示党的十九大以来数字中国的辉煌发展成就。

据介绍，数字中国建设峰会已成功举办四届，促成1400多个数字项目签约落地，总投资超1万亿元。

《 人民日报 》（ 2022年07月24日 04 版）

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