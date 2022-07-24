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带着我的梦想上天宫|首封回信已由“天宫信使”送达

2022年07月24日08:31 | 来源：人民日报客户端
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一个月前

香港培侨中学的陈蔓琳同学

怀着对太空的热爱与向往

写下一封给航天员的信

她怎么也没想到

最近

从“天宫信使”手中

收到了来自中国空间站的回信

这是“带着我的梦想上天宫”活动的

第一封回信

也是在香港回归祖国25周年之际

神十四乘组送给香港的一份礼物

陈蔓琳是培侨中学中三学生

是个喜欢看书的女孩

阅读着航天员陈冬的回信

陈蔓琳兴奋地回应说：

“人生和梦想，总是要面对挑战，

只要能够有坚定的信念去克服它，

一定能获得成功”

香港特区政府创新科技与工业局局长孙东

受邀担任“天宫信使”

前往培侨中学

将航天员陈冬的回信亲手交给陈蔓琳

他说，航天员的回信

体现了国家对香港青年学生的关切

“送信”现场

孙东鼓励孩子们：

参与科创活动，挑战自己

了解国家发展，拓阔眼光

为国家建设成为科技强国作出贡献

活动现场

香港培侨小学和培侨中学师生们

一同观看了航天员陈冬

在空间站录制的回信视频

陈冬讲述的一个个小故事

令在场的同学们倍感亲切和兴奋

中学生余芷晴说：

“发展航天技术，可以帮我们了解多一点

这个世界以及这个宇宙”

香港学生对航天的热情

近年来持续攀升

培侨中学学校餐厅外有一棵“英雄树”

由中国首位进入太空的航天员杨利伟

到访香港时种下

如今成为学生的“航天启蒙树”

这次“带着我的梦想上天宫”活动

将激发更多学生的航天梦

“带着我的梦想上天宫”征集活动持续进行中

你可以提问题、谈心愿、聊梦想

分享自己与航天的故事

更多信件将送往“天宫”

下一次谁的信件将被回复？

或许就是你！

你给航天员的信件，可通过这些方式发送：

1.发送电子邮件到活动信箱：tiangong@pdnews.cn、cmse@cmse.gov.cn；

2.寄送纸质信件至载人航天新闻宣传中心邮箱（地址：北京市海淀区知春路82号院；邮编：100086）；

3.在人民日报新媒体、载人航天新闻宣传中心和各网络平台“带着我的梦想上天宫”活动专区留言；

4.扫描识别上方海报二维码，进入征集页面，直接给航天员写信。

(责编：宋心蕊、赵欣悦)

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