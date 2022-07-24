记者7月23日从中国商用飞机有限责任公司(中国商飞公司)获悉，中国C919大型客机六架试飞机已圆满完成全部试飞任务，开始全力向取证冲锋。

据介绍，7月19日，在C919大型客机六架试飞机圆满完成全部试飞任务之际，C919大型客机试飞现场联合指挥部阎良战区在陕西渭南机场召开总结大会。

会议强调，C919六架试飞机完成全部试飞任务，标志着C919取证工作正式进入收官阶段，开始全力向取证冲锋。会议宣读了中国商飞公司党委贺信，回顾总结了C919试飞历程，试飞员、试飞工程师等有关代表进行交流发言。

中国商飞公司表示，这是C919大型客机项目研制取得的至关重要的阶段性胜利，是工信部、民航局、气象局等国家有关部委，上海、陕西、甘肃、山东、江西、内蒙古等地方政府全力支持的结果，是中国商飞公司与航空工业试飞院等参研参试单位通力协作的结果，也是全体科技工作者五年多日夜拼搏、攻坚克难的结果。

5月中旬，编号为B-001J的C919大飞机从浦东机场第4跑道起飞，空中飞行3小时2分钟后安全降落，标志着中国商飞公司即将交付首家用户的首架C919大飞机首次飞行试验圆满完成。此次飞行中，试飞员与试飞工程师协调配合，完成预定的各项任务，飞机状态及性能良好。

中国商飞公司官网信息显示，C919大型客机是中国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机，座级158-168座，航程4075-5555公里。C919大型客机2015年11月完成总装下线，2017年5月成功首飞，目前累计拥有28家客户815架订单。

中国商飞公司是实施国家大型飞机重大专项中大型客机项目的主体，也是统筹干线飞机和支线飞机发展、实现中国民用飞机产业化的主要载体，主要从事民用飞机及相关产品的科研、生产、试验试飞，从事民用飞机销售及服务、租赁和运营等相关业务。 （记者 孙自法）

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