“中国天眼”已发现660余颗新脉冲星
2022年07月24日08:44 | 来源：新华社
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新华社贵阳7月23日电（记者周宣妮、田德丰）记者近日从FAST运行和发展中心了解到，截至目前，被誉为“中国天眼”的500米口径球面射电望远镜已发现660余颗新脉冲星。
“中国天眼”于2016年9月25日落成启用，是目前全球最大且最灵敏的射电望远镜。近年来，“中国天眼”在快速射电暴起源与物理机制、中性氢宇宙研究、脉冲星搜寻与物理研究、脉冲星测时与低频引力波探测等方向持续产出成果，极大拓展了人类观察宇宙视野的极限。
FAST运行和发展中心常务副主任、总工程师姜鹏表示：“目前，‘中国天眼’已经进入成果爆发期，观测设备的稳定运行对此做出了巨大贡献。”
(责编：王仁宏、李楠桦)
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