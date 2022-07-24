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年中经济观察：留住“青山” 中国如何激活市场主体信心？

2022年07月24日08:56 | 来源：中国新闻网
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中新社北京7月23日电 题：留住“青山” 中国如何激活市场主体信心？

中新社记者 陈康亮

1.6亿多户市场主体是中国经济的基石。今年以来，为了应对新冠肺炎疫情反复带来的不利影响，中国官方出台了一系列实实在在的政策“礼包”千方百计稳住市场主体，增强市场主体信心，确保广大市场主体“青山常在”，中国经济“生机盎然”。

投放资金“及时雨”

对于市场主体、特别是中小微企业来说，资金就是滋养“青山”的雨露，充足的资金有助于提振企业信心、帮助企业成长。

5月底，中国国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，其中包括“加大普惠小微贷款支持力度”“加大政府采购支持中小企业力度”等多项政策。6月初，中国银保监会发布文件，要求银行机构及时满足因疫情暂时遇困行业企业的合理、有效信贷需求，努力实现住宿、餐饮等受疫情影响严重行业信贷余额持续稳步增长。此外，今年以来，中国央行两次引导贷款市场报价利率(LPR)下行，同时推出多项结构性货币政策工具，引导金融机构加大对中小微企业的信贷支持力度。

上述举措正在取得积极效果。根据全国工商联7月5日发布的“助微计划”推进情况报告，今年小微企业从金融机构获贷的利息成本环比下降36个基点；获得低息、免息贷款等金融支持的小微企业占比分别环比提高了37%。超过四成小微企业表示经营状况有所好转，超过六成小微企业对下半年经营预期乐观。

招联金融首席研究员董希淼指出，受疫情反复等因素影响，今年中国部分市场主体经营压力增大。金融机构应在坚持商业可持续和风险总体可控的情况下，适当优化金融资源配置，更好地满足实体经济特别是受疫情影响较大的行业需求，加大对小微企业等市场主体的纾困力度。

安装税费“减压阀”

今年以来，为应对经济下行压力，帮助企业“轻装上阵”，中国实施新的组合式税费支持政策，包括制造业中小微企业延缓缴纳部分税费、实施大规模增值税留抵退税等。国家税务总局数据显示，截至6月25日，全国已累计新增退税减税降费及缓税缓费约2.58万亿元人民币。

小鹏汽车是中国知名的新能源汽车公司。在疫情冲击下，汽车市场行情低迷，小鹏汽车一度面临生产资金缺口。小鹏汽车集团财务总监唐康康表示，今年以来，小鹏汽车集团获得超过1亿元的增值税留抵退税，极大地缓解了资金压力。

类似受益的制造业企业还有很多。据财政部税政司副司长魏岩介绍，今年中国对留抵税额提前实行大规模退税，优先安排小微企业，重点支持制造业。自4月1日起，将按月全额退还增值税增量留抵税额政策范围，扩大至符合条件的小微企业和制造业等6个行业企业，并一次性退还小微企业和制造业等6个行业企业存量留抵税额。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红表示，今年实行的减税降费政策采取了减税、免税、缓税和退税等多种方式，针对性地惠及多个行业及各类市场主体，产生了积极的成效。

当好暖企“店小二”

市场主体的健康成长除了需要自身的努力之外，也离不开好的营商环境。今年以来，中国官方加速“放管服”改革，努力提高服务质量和效率，当好暖企助企的“店小二”。

针对质量安全监管中发现的突出质量问题，中国国家市场监督管理总局部署开展质量技术帮扶“提质强企”行动，推动提升市场主体质量管理水平，提高产品供给质量。统计显示，截至6月底，全国各级市场监管部门质量技术帮扶覆盖企业超过1.8万家，其中九成以上是中小微企业。

此外，为进一步加大对个体工商户的支持力度，国家市场监管总局建设运行了“全国个体私营经济发展服务网”，为数以亿计的市场主体提供了了解、申请、享受优惠政策的便捷通道。

除了中央部门积极施策外，地方也是“各显神通”。福建立法优化营商环境，设置免责情形，免除或者减轻责任，鼓励各地各部门在优化营商环境方面大胆创新突破；北京加强反垄断合规指导，引导企业建立完善反垄断合规管理制度，自觉规范经营行为，保护中小微企业生存空间；海南提高外资行政许可办理效率，推行外资行政许可告知承诺制，优化外商投资服务……

在政策的扶持下，广大市场主体尽管今年遇到新挑战，但依然显现出较强韧性。根据官方统计，截至今年5月底，全国登记在册市场主体1.59亿户，比2021年底增长3.6%。

国家市场监管总局新闻宣传司司长于军表示，随着疫情得到有效防控、政策效应持续发力，市场主体发展将得到有力支持，为宏观经济基本盘提供强有力的微观基础。

(责编：王仁宏、李楠桦)

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