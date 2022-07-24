今年以来，我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，近期主要宏观经济指标出现企稳回升，经济总体呈现恢复发展态势。在此背景下，我国外汇市场韧性增强，人民币汇率表现相对稳健，跨境资金流动总体稳定。在7月22日举行的国新办新闻发布会上，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英就上半年外汇收支数据情况进行了详解。

王春英介绍，今年上半年我国外汇收支状况呈现五个主要特点：一是银行结售汇和跨境收支总体延续顺差格局。二是售汇率小幅上升，企业跨境融资保持平稳。三是结汇率稳中有升，企业外汇存款余额基本稳定。四是外汇衍生品交易规模保持增长，市场主体汇率风险管理意识稳步增强。五是外汇储备规模基本稳定。

数据显示，今年上半年，银行结售汇和涉外收支均呈现800多亿美元顺差，货物贸易、直接投资等基础性顺差保持较高规模，企业跨境融资保持平稳。6月末，我国外汇储备规模为30713亿美元。

王春英表示，今年以来，受美联储加息、地缘政治冲突等多重因素的影响，国际外汇市场变化的主线是美元走强，主要非美货币走弱。在这个背景下，人民币对美元的汇率出现贬值，但与国际主要货币相比，人民币币值的稳定性比较强。截至7月21日，今年以来美元指数累计上涨超过11%，欧元、英镑和日元兑美元的贬值幅度在10%~17%之间，人民币兑美元贬值5.8%。从多边汇率来看，人民币汇率指数升值0.1%，说明人民币对一篮子货币保持基本稳定。预计下半年，人民币汇率仍将在合理均衡水平上保持基本稳定。

上半年，我国跨境资金流动总体稳定，表现出相对均衡的发展态势，体现了我国国际收支结构的稳健性，经常账户顺差以及长期资本流入仍然是稳定我国跨境资金流动的基本盘。数据显示，今年一季度，我国经常账户顺差889亿美元，是历史同期最高，比去年同期增长25%。资本项下直接投资和中长期资产配置型资金仍在发挥主导作用。

王春英介绍，今年1至5月份，我国实际使用外资878亿美元，同比增长23%；境外央行以及追踪国际指数的配置型资金在我国债券市场中的表现相对稳定，具有平衡跨境资本短期波动的作用。

“我国债券市场总规模为21万亿美元，外资在中国债券市场中占比在3%左右，我国债券市场吸收外资具有较大提升空间。长期来看，外资仍会稳步增持人民币债券，我们对此很有信心。”王春英指出。

（记者 温源）

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