日前，科技部、中科院在昆明组织召开第二次青藏科考系列学术交流会议，科学家们围绕生态安全屏障与生物多样性科考成果进行了深入的学术交流。

研究员邓涛围绕“青藏高原是现代生物多样性演化的重要枢纽”，介绍了青藏高原在新生代的强烈隆升深刻影响了高原和周缘的气候环境与生态系统，对生物的演化产生了强力驱动。通过第一次科考中高山栎化石的发现，基本重建了青藏高原的隆升历史，而二次科考新的发现将高山栎的起源时间前推了近2000万年，证明其在3400万年前已出现于青藏高原东部。这些结果充分证明了青藏高原对今天的生物多样性产生的重要影响。

研究员孔庆鹏围绕“青藏高原人群起源演化历史”，介绍了高原人群的定居模式和适应机制，揭示了古人类（丹尼索瓦人）在16万~19万年前已在青藏高原活动；现代智人则至少在3万~4万年前踏足高原，并于3600年前在农业技术革新的推动下实现了大规模永久定居；在人类定居高原的过程中，基因突变、基因表达、结构变异、生理钝化调节等在高原生理适应中起到了重要作用。

研究员杨云锋围绕“气候变化背景下土壤微生物驱动二氧化碳排放的机制”，介绍了青藏高原等关键区域土壤呼吸的变化幅度及时间动态规律。在全球大部分土壤均存在氮限制的条件下，大气二氧化碳浓度上升将促进土壤碳排放。这从一系列研究可以帮助人们预测和了解未来气候情景下土壤二氧化碳排放的变化情况。

研究员杨永平围绕“气候变化背景下的青藏高原生态安全”，重点介绍了青藏高原的气候变化、生态环境、生态安全问题和人类活动导致的影响。自然保护地对于青藏高原生物多样性的保护起到至关重要的作用。建议未来应在全域空间尺度上，调整和优化保护地空间布局，加强对高原东部生物多样性热点地区就地保护力度。建立以国家公园群为主体的自然保护地体系，从国家层面加快实施青藏高原生态安全屏障保护修复工程。

研究员孙航围绕“青藏高原隆升与植物多样性进化”，介绍了近年来青藏高原植物多样性研究的最新成果。青藏高原保存了第三纪以来较为完整的植物进化各阶段的植物区系成分，是研究全球植物多样性演变及现代高山及温带植物区系形成的关键地区。最后从多维度解析青藏高原山地生物多样性的形成、快速分化和适应性进化创新进制以及全球变化对植物多样性的影响，为挖掘利用、保护青藏高原植物资源提供理论支撑。

研究员车静围绕“青藏高原地区两栖爬行动物多样性及进化”，介绍了喜马拉雅地区现生两栖爬行动物的整体区系演化历史。通过青藏高原及周边地区的科考，进一步重建了喜马拉雅地区现生两栖爬行动物的整体区系演化历史，从生物区系演化的角度，为“渐进式隆升”假说提供了强有力的、独立的生物学证据，在青藏高原地质历史与生物演化历史这一领域形成了一定的新的认识。

据了解，第二次青藏科考实施以来，科学家们服务国家战略，系统开展科学考察，注重综合交叉研究，加强协同创新和国际科技合作，努力取得重大科研突破，为青藏高原经济社会发展和生态环境保护作出新贡献。科学家们还针对青藏高原生态安全屏障与生物多样性，围绕生态系统与生态安全、生物多样性保护与可持续利用、高原生长与演化等问题进行深入研究，展现了青藏科考科学家艰苦奋斗、团结奋进的精神。（记者张勇）

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