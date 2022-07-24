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外汇局：我国跨境服务贸易总体规模已超2019年疫情前水平

2022年07月24日09:31 | 来源：新华社
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“我国跨境服务贸易总体规模已经超过疫情前水平。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英7月22日表示，全球疫情暴发以来，我国的跨境旅行受到了较大影响，但其他形式的跨境服务贸易恢复较快。

王春英是在当日的国新办发布会上作出上述表示的。

王春英介绍，跨境服务贸易包含的项目比较多，包括运输、旅行、知识产权使用、加工服务、金融服务、计算机信息服务以及其他商业服务等，各种不同类型服务贸易的影响因素也不同，走势也存在着差异。

根据国际收支数据显示，2021年我国跨境服务贸易收支规模已经恢复到2019年疫情前水平。今年一季度收支规模比2021年同期继续增长了26%。

王春英介绍，近期，旅行收支规模有所回升。今年一季度，旅行逆差294亿美元，比2021年同期低谷水平扩大了53%，但是仍然低于疫情前2019年同期的576亿美元。其他形式的跨境服务贸易合计顺差128亿美元，连续第二个季度为顺差，这是今年以来中国整体跨境服务贸易逆差收窄的主要原因。

“近年来，我国跨境服务贸易收入增加，体现了相关领域国际竞争能力的提升。主要是运输、其他商业服务、计算机信息服务出口收入增长。”王春英表示，总的来看，今年以来中国服务贸易收入、支出都呈现了增长态势，其中收入增长更快，推动了服务贸易逆差进一步收窄。（记者刘开雄）

(责编：王仁宏、李楠桦)

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