【促就业·全社会在行动16】

江苏扬州大学食品科学与工程专业学生小聂，最近享受了一次“吃小灶”的待遇。

“感谢老师四年培养，把我‘扶上马，还送了一程’。”毕业前夕，小聂找到学院团委辅导员徐华林。拿着南京一家科技公司入职通知书的她，比其他人更加珍惜这个机会。就在3个月前，她还在为就业郁郁寡欢。

小聂的“就业小灶”是扬州大学针对困难学生开设的就业专项帮扶计划。小聂刚入学时，学业成绩明显低于其他学生。虽然一直刻苦学习，但临近毕业，仍有3门课程需要重修。不善言辞的她，还在求职过程中屡屡碰壁，焦虑不已。

3月初，通过大数据筛查，徐华林发现了小聂的就业烦恼。学院立马启动帮扶计划，帮助小聂定制了就业“帮扶套餐”。3门课程“挂科”怎么办？徐华林主动对接专业老师为小聂辅导功课，厘清课程思路与重点。一个以小聂为中心的“班级、宿舍帮扶小组”也迅速成立起来，其中包括她的同乡小楚，时刻监督、帮助小聂复习。通过众人的不懈努力，小聂终于在毕业前通过了所有科目，消除了毕业焦虑。

这个发挥作用的大数据系统，是扬州大学四年前建立的“家庭经济困难学生就业数据分析系统”，这个系统与学业、心理、管理等其他系统的数据相互融通，能够全面地跟踪记录学生的就业状况，并在就业指导中提供决策意见。

在这个数据系统里，就业不再只是毕业季的一个环节，而被前置到刚入校门的那一刻：一年级以启蒙教育夯实基础，二、三年级以课程教育增强认知，高年级以生涯探索实战操作为主导，全程以竞赛、讲座、论坛、实训为辅助的生涯发展能力提升培养——“全程式、贯通式、融入式、进阶式”的生涯规划教育和就业指导培训，陪伴学生的整个大学生涯。

通过系统的数据筛查，学校还发现了另外6名学生也存在相似的问题。校团委迅即开设“职点迷津”就业能力提升班，突击培训他们的语言组织、应聘技巧和人际交往等能力。

从“大水漫灌”到“精准滴灌”，学业强化、素质拓展、就业指导、创业扶持，这一组精准化、个性化“帮扶套餐”多元赋能，很快补足了这几位学生在就业创业初期知识、能力和意志品质等方面的“短板”，迅速提升了这几位学生的就业核心能力。

“不同困难家庭的学生，困难程度和类型有很大差异，各自特点和发展需求千差万别。”扬州大学就业指导中心主任陈逸群介绍，针对筛选出的困难学生，学校开展个案分析，对症下药。目前，6人已经全部顺利签约就业单位。

政策上的“偏心”是为了实现教育上的公平。

和扬州大学一样，很多高校都从宏观和微观、短期和长期、共性和特性等多个维度，帮助家庭经济困难的学生定制就业帮扶套餐，包括职业生涯规划、就业能力培养、职场信息匹配等各个环节，有效弥补了这些学生在就业意识、能力与资源方面的短板。就业“小灶”，就这样帮助他们满怀信心地站在了职场起跑线面前。

（记者 俞海萍）

(责编：王仁宏、李楠桦)