人民网记者 许维娜

高水平开放是立足新发展阶段的必然要求，是推动高质量发展的重要抓手。区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)的实施，标志着全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式落地。

有专家表示，RCEP的生效实施是中国对外开放新的里程碑，为构建新发展格局提供有力支撑，也将为中国以及世界经济增长注入新的动力。

半年来，RCEP成员国“朋友圈”持续扩大，在潜力释放、促进区域经济发展等方面发挥着重要作用。

“这里历史悠久，文化底蕴深厚，两千多年来始终未改其名，这里是闻名遐迩的‘中国金丝小枣之乡’，拥有万亩千年枣林，围绕枣产业、枣品牌、枣文化培植发展的生态旅游业令人印象深刻，我们后续将在红枣产业方面加强合作。”柬埔寨驻济南总领事山索峰在乐陵市RCEP双向贸易云展会上说。

近年来，山东乐陵市始终坚持推进高水平对外开放，搭乘“一带一路”东风，积极融入中国—东盟经济发展大局，抢抓RCEP带来的新机遇，先后成为了国家外贸转型升级基地、山东省外贸转型升级试点县、山东省进口贸易促进创新区。

“东盟在今年已经超越了欧盟，成为了中国的第一大贸易伙伴，越南也已经成为了中国在全世界的第六大贸易伙伴国，而且中越之间的贸易额增长一直非常迅速。”经贸对话环节，中国越南商会筹备委员会会长茶楣女士向大家介绍中越贸易往来情况，她表示，将尽力通过商会平台助推中越双边经贸合作更上一层楼。

“志合者，不以山海为远。随着RCEP协议的深入实施，我们彼此的命运从未像今天这样紧密相连。”山东乐陵市委副书记、市长王峰表示，乐陵市将深挖政策、珍惜平台，用足用好RCEP带来的红利，为双方企业搭建合作舞台，创造共赢机遇，争取在更广阔的国际舞台上实现更大发展。

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