第二届现代能源产业发展大会在包头开幕。来源：主办方供图

人民网北京7月24日电 （记者许维娜）7月24日上午，第二届现代能源产业发展大会在内蒙古自治区包头市开幕，大会以“共享绿色生态，共建低碳高质量发展体系”为主题，邀请中央部委、地方政府、高校科研院所、新能源领军企业的各界嘉宾齐聚包头，共商能源产业发展大计，共谋绿色低碳未来。

内蒙古自治区副主席李秉荣在致辞中表示，“十四五”时期，是推进我国碳达峰、碳中和目标实施的第一个五年，是构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进新发展格局的关键起步期。内蒙古自治区从实际出发，全面分析了能源发展基础和形势，明确了通过实现“一个目标”、推进“三个转型”、打造“四大产业”、实施“十大工程”，在全国率先建成以新能源为主体的能源供给体系，率先构建以新能源为主体的新型电力系统。到2025年新能源装机规模超过火电装机规模，到2030年新能源发电总量超过火电发电总量。

中国工程院院士，北京化工大学党委常委、副校长张立群在致辞中表示，包头正在加快打造全国重要的新能源产业基地，科技与产业融合发展的重要载体踊跃发展，充满活力的创新生态加速形成。希望北京化工大学与包头市加强合作，抢抓内蒙自治区新时代“向北开放重要桥头堡”重大战略机遇，利用创新载体资源更加深入地推动双方“政产学研用”紧密结合，有效促进科技、人才等优势要素向包头市及内蒙古自治区快速转移，积极开创地方、高校和企业多方协同创新的良好局面。

国家发展和改革委员会环资司副司长赵鹏高在视频致辞中表示，随着能源绿色低碳转型积极稳妥推进，节能降碳工作深入开展，双碳基础工作不断夯实，碳达峰碳中和工作取得了良好开局。赵鹏高表示，能源绿色低碳转型是一个过程，不是一蹴而就的事情。要立足以煤为主的基本国情，坚持先立后破、统筹谋划，传统能源退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上，推进新旧能源有序稳妥替代，切实保障国家能源安全，产业链供应链安全，粮食安全和群众正常生产生活。

中国可再生能源学会副理事长祁和生在致辞中表示，科技创新是支撑“双碳”目标实现的根本动力。签约共建“包头科技成果转移转化教育实践基地”，这是学会与包头市拓宽合作广度深度，实现“务实合作、共同发展”的新起点。今后，学会将一如既往地发挥群团组织的桥梁纽带作用，进一步汇聚专业科技资源，为包头市现代能源产业高质量发展，提供更加优质的服务。

包头市委副书记、市长张锐主持大会开幕式。张锐表示，当下的包头，现代能源发展其势已成、其时已至，正是投资兴业、干事创业的最好时候。包头正加紧布局风光发电、风光制氢、抽水蓄能等项目，超前谋划源网荷储一体化和多能互补项目，全力推动保障性并网新能源项目、分散式风电和分布式光伏项目落地见效，以迅速有力的行动抢占产业发展制高点，全力打造千亿级新能源装备制造产业集群，争当碳达峰碳中和的先锋城市、模范城市。

在主旨演讲环节，中国工程院院士，华北电力大学教授、博士生导师，新能源电力系统国家重点实验室主任刘吉臻；澳大利亚国家工程院外籍院士，南方科技大学创新创业学院院长刘科；加拿大工程院院士，北京科技大学绿色创新中心主任、博士生导师刘焕明；北京绿色交易所总经理、北京绿色金融协会秘书长梅德文等知名院士和专家学者分别发表演讲，解读现代能源产业发展和低碳城市建设面临的机遇与挑战。

圆桌对话环节，中国可再生能源学会可再生能源综合系统专委会主任、中科院电工研究所特聘研究员许洪华，内蒙古自治区宏观经济研究中心副主任赵云平等多位嘉宾围绕“双碳”目标下加快推进新能源产业链协同创新话题深入探讨。

7月24日下午，大会还设置了线上主题TED分享，中国工程院院士，清华大学化学工程系教授、博士生导师金涌，中国可再生能源学会储能专委会副主任、青海大学副校长、清华大学教授梅生伟，招商蛇口产业园区事业部产业研究院院长黄岱线上分享双碳话题。

为推动产业协同创新和区域高质量发展，大会现场，包头市政府党组成员王秀莲作招商引资推介，并举行项目签约仪式。包头市各旗县区、部门、单位签约项目共计55个，协议总投资达827.3亿元，涉及新能源装备制造、新材料、现代能源服务平台、新能源基础设施建设等12个现代能源产业相关领域。“内蒙古智慧物流碳中和技术创新研究院”“内蒙古自治区碳中和协同创新中心”“包头市气候变化投融资产业促进中心”“内蒙古明阳北方智慧能源研究院 ”及“中国可再生能源学会科技成果转移转化（包头）教育实践基地”正式揭牌。

本届大会由内蒙古自治区发展和改革委员会、内蒙古自治区工业和信息化厅、内蒙古自治区生态环境厅、内蒙古自治区能源局、内蒙古自治区林业和草原局、内蒙古自治区宏观经济研究中心指导，中共包头市委员会、包头市人民政府主办，中国可再生能源学会、中国新产业联盟协办。

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