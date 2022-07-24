新华社海口7月24日电 题：共享机遇 共创未来——写在第二届中国国际消费品博览会开幕之际

新华社记者

盛夏时节，南海之滨。将于7月25日拉开帷幕的2022年中国国际消费品博览会，吸引全球目光。

去年成功举办的首届消博会，传递出中国坚定不移扩大开放的强音。克服许多困难后即将开幕的第二届消博会，必将进一步彰显复杂国内外形势下中国同世界“共享开放机遇 共创美好生活”的开放胸怀和大国担当。

再赴东方之约 共享消费盛宴

碧海蓝天，椰风海韵。装扮一新的海南国际会展中心，静待四海宾朋。

开放的中国，重信守诺。

消博会是我国首个以消费精品为主题的国家级展会，也是亚太地区规模最大的消费精品展。

今年以来，在国内疫情与复杂国际局势相互交织背景下，举办第二届消博会，是我国克服困难、履行对外开放承诺的坚实行动，也是高效统筹疫情防控和经济社会发展的重要举措。

开放的中国，互利共赢。

第二届消博会展览总面积10万平方米，比首届增加了2万平方米。其中国际展区8万平方米，吸引来自61个国家和地区的1600多个品牌参展，预计有600多个新品首发首秀。

“中国市场是欧莱雅集团的增长引擎，为数字化和美妆科技等领域提供创新驱动力，也因此成为集团新设北亚区总部所在地。”法国欧莱雅集团CEO叶鸿慕说。

本届消博会上，2万平方米的国内展区吸引1200多个国内品牌参展，其中增设5000平方米的国货精品馆。

消博会为海外品牌开拓中国市场带来无限机遇的同时，正助力越来越多“国潮”“国货”走向世界，服务全球消费者。

消博会各项布展工作有序推进。新华社记者杨冠宇 摄

商务部副部长盛秋平表示，将努力把本届消博会打造成各国扩大贸易、加强合作、促进发展的重要平台，真诚欢迎各国企业共乘中国发展快车，共享中国市场机遇，为全球经济复苏提供新的增长动力。

释放消费潜力 增益全球发展

23日，在消博会1号馆，工作人员正在查看场馆的最后布展工作。陆地冲浪、电竞体验太空舱、LED互动球场、法国罗丹博物馆原模雕塑……来自世界各地的消费潮品即将闪亮登场。

盛秋平说，当前我国消费市场呈现恢复增长态势，消费韧性强、潜力足的特点没有改变，消费发展长期向好的基本面没有改变，消费提质升级的大趋势没有改变。举办消博会，有助于更好推动消费恢复和潜力释放。

“进入新发展阶段，我国消费结构正由物质型消费为主向服务型消费为主升级。尽管短期面临疫情的冲击，但以研发为重点的生产性服务业和以满足人民对美好生活向往的生活性服务业发展态势仍然较快，市场潜力巨大。”中国（海南）改革发展研究院院长迟福林说。

不少人士指出，第二届消博会将为世界经济带来暖意。

“中国进一步扩大开放，为全球消费品企业进入中国市场搭建平台，有助于提振全球消费品生产企业和消费者信心，为世界经济复苏和增长注入正能量。”毕马威中国副主席黄文楷说。

值得一提的是，本届消博会上，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）成员国参与热情很高，日本、韩国、马来西亚等国总参展面积超5000平方米，较首届消博会增长近20%。

消博会各项布展工作有序推进。新华社记者杨冠宇 摄

“消博会搭建了商务贸易和新品展示的国际化平台，为资生堂继续扎根中国市场、持续以技术创新服务中国及全球消费者打开重要窗口。”资生堂中国CEO藤原宪太郎说。

共享中国机遇 携手合作共赢

坐落于海口市日月广场的戴比尔斯珠宝店，自今年开业后生意不错。“结缘海南是因为消博会，我们对中国市场充满信心。”戴比尔斯永恒印记全球业务转型副总裁吴峰说。

作为首届消博会参展商，戴比尔斯集团继去年11月在海南开设首店后，今年6月在海口综保区工厂生产的首批珠宝首饰，以加工增值内销出区享受免征关税货物予以放行。从销售到生产，戴比尔斯在海南的产业链愈发完备。

“消博会的主题定位和海南自贸港的发展方向高度契合，对加快推动海南自贸港建设具有积极的促进作用。”海南省副省长、省委自贸港工委办主任倪强说，消博会聚焦消费新趋势，提升消费档次，为全球企业共享中国市场、中国企业走向全球提供重要平台，有助于加快推动海南自贸港打造国内国际双循环重要交汇点。

对标世界最高水平的开放形态，海南自贸港建设以来，180多项自贸港政策文件接连落地生效，带动海南新增市场主体近年来年均增长速度达到40%，实际利用外资年均增长80%，引进外资企业数量年均增长近120%。

首届消博会结束后，日本的欧姆龙、美国的戴尔、比利时的德尔沃等消费品牌抓住海南离岛免税新机遇，纷纷在海南开设免税体验店、中国首店等。

商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋表示，将引导更多的参展企业依托海南自贸港政策优势，设立区域总部，开设品牌首店，辐射国内市场，以此扩大优质消费品进口，更好满足人民美好生活的需要。

消博会各项布展工作有序推进。 新华社记者杨冠宇 摄

从广交会、服贸会、进博会到消博会，从统筹推进21个自贸试验区到建设海南自贸港，从贯彻实施外商投资法到RCEP生效实施……开放大门越开越大的中国携手世界共享机遇、共创未来。

迎五洲客，计天下利。椰风轻扬，海南国际会展中心犹如海鸥展翅，蓄势高飞。（记者陈良杰、韩洁、王存福、吴茂辉、潘洁）

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