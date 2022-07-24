新华社海南文昌7月24日电（记者李国利、黎云）我国24日用长征五号B遥三运载火箭，成功将问天实验舱发射升空。这是长征五号B运载火箭首次执行“零窗口”发射任务。

根据计划，问天实验舱将与天和核心舱进行快速交会对接。“因此，火箭必须在规定时间发射，否则问天实验舱将无法到达指定位置，需要耗费巨大代价调整轨道，甚至会导致发射终止，需要等待下一个发射窗口重新组织发射。”航天科技集团一院长征五号B运载火箭总体副主任设计师刘秉介绍。

为了确保准时点火发射，科研团队对射前负10分钟的发射流程进行了优化，在火箭点火前预留出2.5分钟的故障处理时间。“也就是说，距离发射2.5分钟时，火箭就已具备了点火发射能力，随时可发射。”航天科技集团一院长征五号B运载火箭副总设计师娄路亮说。

此外，长征五号B运载火箭还应用了起飞时间偏差修正技术，最大修正时间为2.5分钟。刘秉说：“通俗理解，火箭最迟可推延2.5分钟发射，在0到2.5分钟这个时间段内的任一时间点发射，火箭都可以在飞行过程中自动修正因推迟发射导致的飞行偏差，将实验舱精准送入预定轨道。”

长征五号B运载火箭是专门为中国载人航天工程空间站建设而研制的，是目前我国近地轨道运载能力最大的运载火箭，2020年5月实现首飞，2021年4月将天和核心舱发射升空。

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