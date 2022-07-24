新华社福州7月24日电（记者赵雪彤）第五届数字中国建设峰会数字体育分论坛于24日在福州举行。本次论坛以“‘数字+冬奥’照见体育未来”为主题，围绕“数字+冬奥”成果、国家数字化发展战略，分享数字体育的积极实践和创新应用。

第五届数字中国建设峰会数字体育分论坛现场

论坛展示了“数字+冬奥”的丰硕成果。数字技术在北京冬奥会场馆建造、运行管理、赛事服务等过程中都有不少先行案例。从云上冬奥开始，数字化运营、数字化竞赛、数字化传媒、数字化体验全面开启体育新篇章。“内容+科技+融合”的科技创新还打造了极致体验的沉浸式冬奥之旅，满足了个性化观赛需要。

国家体育总局副局长李颖川表示，借助数字化手段提升大众健身服务水平，借助信息系统的建立发展体育产业、刺激体育消费已成为大势所趋，体育与数字的融合、协同、创新正在加速演进。

国家体育总局副局长李颖川在数字体育分论坛上致辞

福建省体育局党组书记、局长叶得盛介绍，数字体育是“数字福建”的重要组成部分。近年来，福建坚持把数字化、信息化的优势融入体育行业服务和管理中。全省“数字体育”服务平台上线启用，数字化体能训练中心建成运行，智慧体育公园布满八闽大地，体育行业蕴含着极大的发展潜力。

本次论坛由国家体育总局主办，福建省体育局、福州市人民政府承办，福州市体育局、长乐区人民政府协办，这是继去年后数字体育分论坛再次亮相数字中国建设峰会。

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