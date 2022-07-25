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截至今年6月底

我国动力电池累计装机量全球领先（新数据 新看点）

2022年07月25日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京7月24日电　 （记者王政）记者日前从2022世界动力电池大会获悉：截至今年6月底，我国动力电池装机量累计达531.9吉瓦时，保持全球领先。

　　伴随着电力驱动系统向汽车、游轮、货船、轨道交通以及农用机械等领域拓展，我国动力电池产业近年来得到快速发展，综合实力显著增强。2021年，我国动力电池装机量共计154.5吉瓦时，占全球装机量约五成。在全球动力电池装机量前十强的企业中，我国企业占据6席，市场份额约为48%。

　　在车用动力电池方面，今年上半年我国动力电池装车量110.1吉瓦时，同比增长109.8%。其中三元电池装车量占比41.4%，同比增长51.2%；磷酸铁锂电池装车量占比58.5%，同比增长189.7%。

　　动力电池技术水平快速提升。我国已形成涵盖基础材料、电芯单体、电池系统、制造装备的完整产业链，负极材料全球市场占有率达到90%，隔膜材料自主供给率超过90%。三元电池、磷酸铁锂电池的系统能量密度处于国际领先水平。截至目前，我国动力电池标准出台数量占全球比重超过40%。

　　回收利用体系初步建立。截至今年6月底，我国已累计建成10171个新能源汽车动力电池回收服务网点，基本实现退役电池就近回收。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月25日 01 版）
(责编：牛镛、袁勃)

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