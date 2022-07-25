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C919六架试飞机完成全部试飞任务

2022年07月25日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京7月24日电　（记者余建斌）记者24日从中国商用飞机有限责任公司获悉：C919大型客机6架试飞机已圆满完成全部试飞任务，标志着C919适航取证工作正式进入收官阶段，开始全力向取证冲锋。

　　试飞是一款新研客机型号取证工作的重要组成部分，是表明飞机设计符合适航条款要求的重要方法之一。通过试飞验证飞机的设计思想和技术路线，表明飞机的安全性和可靠性满足适航规章要求。6架试飞机完成全部试飞任务，是C919大飞机项目研制取得的重要阶段性胜利。

　　C919大型客机是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机，2015年11月完成总装下线，2017年5月成功首飞，目前累计拥有28家客户815架订单。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月25日 01 版）
(责编：牛镛、袁勃)

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