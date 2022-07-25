本报记者 吴齐强 何 勇 王云娜

“不久前，来了一笔200万元的新订单，我们却因为缺钱不敢接，愁得很！上门服务的联企干部知道后，立马对接银行，两天后110万元信用贷款到账，保住了这笔订单。”在湖南省万名干部联万企行动中，涟源市永富电子厂负责人周永富的获得感很强，“这次帮扶真是太及时了！”

今年5月，湖南启动万名干部联万企行动，进一步优化营商环境。全省4万多名优秀干部奔赴企业、园区和项目一线，帮助解决实际困难问题4.3万多个。

近年来，湖南刀刃向内、转变职能，持续开展“放管服”改革，把优化营商环境作为保市场主体、保就业和吸引外商投资的重要举措，以更优营商环境助力高质量发展。

去年，湖南乾龙新材料有限公司决定新建厂房，刚与岳阳经开区签订入园协议，岳阳市工程审批帮办代办服务中心的工作人员就主动上门服务，免费代办从项目拿地到取得合法开工手续的所有行政审批事项。从土地挂牌到拿到施工许可证，仅历时58天。去年11月，该项目正式开工。

办事为何如此快？这不仅与帮代办新政有关，更得益于审批制度改革。针对不涉及易燃易爆的工业厂房项目，岳阳将项目规划方案审查和施工图审查环节从职能部门剥离，统一交由第三方机构审查，费用由政府承担。流程再优化，节省了报建时间，推动项目早落地早开工。

在工程建设领域审批改革方面，湖南开足马力，抓好审批程序规范化，并创新推进“多审合一、技审分离”改革试点，持续深化帮办代办等专项改革。省级层面以上率下、带头改革：省政府调整、下放、取消行政权力45项，不仅工建审批提速，企业开办平均时间更是压缩至1.5个工作日以内。

湖南明确，既要简政放权、加速审批，激发市场主体活力，又要优化事中事后监管模式，提升政府监管效能，营造公平有序、包容审慎的法治环境。

去年下半年，益阳市赫山区市场监管局执法人员在抽检时，查出当地一家企业销售的产品不符合国家标准。该企业立即整改，第一时间召回相关产品，并提供产品资质和进货票据。今年初，执法人员依法免除行政处罚，向企业送达《不予行政处罚决定书》，要求严把进货关。“一旦受到处罚，企业信用就有了‘污点’，柔性执法模式给了我们改正错误的机会。”该企业负责人钟先生说。

去年3月，益阳市市场监管局联合市司法局，制定发布“不予处罚清单”，对涉及市场监管领域的20项轻微违法行为作出免罚规定。一年多以来，益阳市已对612家企业的轻微违法行为开展免罚等柔性监管，并开展教育、督促整改。目前，这项政策已在全省推开。

针对园区反映改革自主权不够、体制机制不顺等问题，湖南批准长沙高新区等省级以上园区开展相对集中行政许可权改革。为加强区域协作，湖南与泛珠三角区域9省份签订政务服务“跨省通办”协议。长沙市建立知识产权事务“一站式”受理平台，构建知识产权纠纷多元化解机制。邵阳市在有影响力的企业设立优化营商环境监督测评点，聘请企业家担任监督测评员。长沙县打造全天候执法圈，全年365天24小时在线受理投诉举报，快速回应群众诉求。

不断擦亮营商环境“金字招牌”，湖南经济运行稳中有进，交出喜人的“年中答卷”：上半年，全省地区生产总值22933.36亿元，同比增长4.3%；进出口总值增长25.2%；全省全社会用电量、工业用电量同比分别增长4.8%、3.4%；到6月底，全省实有市场主体618.03万户，增长20.4%……

2022年起，湖南启动优化营商环境三年行动计划，实施政务服务提优、项目审批提速、经营成本减负、市场环境提质和权益保护提标等五大行动。今年，全省将从企业开办、税费申报等方面推进85条举措，为企业落户发展提供良好环境。预计到2024年，企业开办将在1个工作日内办结，一般社会投资工程建设项目审批时间压减至55个工作日以内，为经济高质量发展释放更多强劲动能。

《 人民日报 》（ 2022年07月25日 02 版）

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