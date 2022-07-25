余建斌

“问天”升空，叩问苍穹。在万众瞩目中，中国空间站问天实验舱这一迄今为止我国最大最重的航天器，顺利开启“问天之旅”。

7月24日14时22分，在我国文昌航天发射场，长征五号B遥三运载火箭“零窗口”发射，将问天实验舱成功送入太空。在海滩、椰林之间目睹火箭升空的人们，热情更胜骄阳，为中国航天又一次壮举纵情欢呼。正在空间站组合体中飞行的中国航天员，正满怀期待迎接空间站新成员的到来。

作为中国空间站第二个舱段和首个科学实验舱，“问天”的发射至关重要。对以天和核心舱、问天实验舱和梦天实验舱为基本构型的天宫空间站来说，问天实验舱的升空以及后续与天和核心舱对接形成组合体，意味着中国“天宫”又完成一个关键的建造节点。一步一个脚印，“天宫”正以稳健有力的步伐，向着自己的梦想越走越近。

“问天之旅”是一次自信之旅。这种自信，既体现于延续中国载人航天事业一向的“习惯”——发射前精确宣布发射时间，实际发射时间分毫不差，同时也反映在迎接和战胜新的挑战之中。将问天实验舱这个庞然大物精准送入太空轨道，长征五号B遥三运载火箭和文昌航天发射场都要蹚过“零窗口”发射这道关口。可以说，在大发射塔用大火箭把大航天器送入太空，航天人满怀自信又干了一件大事。打开“天宫”画卷，时光铺陈的，不仅仅是一个个航天器穿梭太空的轨迹，更是中国航天人一次次以自信和豪迈在太空刻下的中国印记、写下的中国奇迹。

“问天之旅”也是一次求索之旅。问天实验舱为科学而生，“问天”即叩问苍穹，探索浩瀚宇宙，探求未知奥秘。建造中国空间站的目的，正是要建成国家太空实验室，为人类和平利用太空提供得天独厚的科学研究平台。庞大的太空计划显示着一个国家的综合实力和进入太空的雄心壮志，为科学探索而进行的“问天”之举，更体现了一个国家和民族对创新的重视和长足考量。就像科学家形容的，当问天实验舱那一对长长的柔性太阳电池翼展开时，像是一架被缓缓拉开的手风琴在宇宙中奏响美妙乐章，“为科学而飞”也始终是中国航天“问天之旅”的主基调。

问天实验舱启程“问天”之时，远在火星的“天问一号”也迎来发射两周年。仰望星空，“问天”和“天问”，一近一远，无论是400公里高度的太空家园，还是数亿公里外的火星探险，都彰显着我们的创新永不停歇、探索永不止步。脚踏实地，在不懈追求航天梦的道路上，中国人探索太空的脚步将迈得更稳更远。

《 人民日报 》（ 2022年07月25日 11 版）

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